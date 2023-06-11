Öğrencilerin sabırsızlıkla beklediği an geldi: 2022-2023 Eğitim öğretim yılında tatil bu hafta

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci, 16 Haziran Cuma günü karne alarak yaz tatiline girecek. Tatil yaklaşık 3 ay sürecek.

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Öğrencilerin sabırsızlıkla beklediği an geldi: 2022-2023 Eğitim öğretim yılında tatil bu hafta

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında 2022-2023 eğitim öğretim yılı, 12 Eylül 2022'de başladı. Yıl içinde yapılan ara tatiller ise öğrencilere nefes alma fırsatı sağladı. Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihlerinde gerçekleşirken, ikinci dönem ara tatili ise 17-20 Nisan 2023'te yapıldı. İkinci dönem 6 Şubat 2023'te başlamış olup, 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecek.

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Deprem Bölgesinde Telafi Programları: Öğrenciler Yaz Tatilinden Önce Eğitime Dönüyor

Ancak, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler nedeniyle eğitime bir süre ara verilmişti. Bu durumda olan 10 ildeki öğrenciler için telafi programları uygulanacak. Telafi programları, 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Öğretmenlerin Yaz Tatilinde Mesleki Gelişim Eğitimi: ÖBA Üzerinden Uzaktan Eğitim

Öğretmenlerin de yaz tatilinde gerçekleştirecekleri mesleki gelişim eğitimi ise Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle yapılacak. Bu sayede öğretmenler, yeni eğitim öğretim yılına daha donanımlı bir şekilde hazırlanabilecekler.

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Liselere Geçiş Heyecanı: LGS Sonuçları Açıklanıyor, Tercih Süreci Başlıyor

Ortaokul son sınıf öğrencileri için de heyecanlı bir dönem başlıyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçları, 26 Haziran'da öğrencilere açıklanacak. Sonuçları öğrenen öğrenciler, tercih sürecine girecek ve ardından yerleştirme heyecanını yaşayacaklar.

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YKS Heyecanı Başlıyor

Lise son sınıf öğrencileri ve mezunlar ise Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için hazırlıklarını sürdürüyor. YKS birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 17 Haziran'da gerçekleştirilecek. İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise 18 Haziran'da yapılacak.

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