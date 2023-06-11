Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, boğazlardan geçiş hakkındaki yeni düzenlemeleri paylaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Boğazları'ndan geçen uluslararası gemilere uygulanan ücretlerde yeni bir güncelleme yapıldığını duyurdu. Bakan Uraloğlu, Boğaz geçiş ücretlerinin belirlenmesinde kullanılan net ton başı biriminin altın frank üzerinden 4,42 dolara yükseltildiğini ifade etti.

YAYINLAMA
Google News
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, boğazlardan geçiş hakkındaki yeni düzenlemeleri paylaştı.

Türk Boğazları'ndan uğraksız geçen gemilere uygulanan ücretlerde yeni bir düzenleme yapıldığı duyuruldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak şekilde Boğaz geçiş ücretlerinde bir artış olduğunu açıkladı. Bakan Uraloğlu, bu güncellemeyle uluslararası gemilerin Türk Boğazları'ndan geçerken belirlenen yeni rakamlar üzerinden artırılmış fiyatlar ödeyeceğini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, boğazlardan geçiş hakkındaki yeni düzenlemeleri paylaştı.

Bakan Uraloğlu'nun Açıklaması

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen ilk güncellemenin 39 yıl aradan sonra yapıldığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, Montrö Sözleşmesi kurallarına uygun olarak Boğaz geçiş ücretlerinin belirlendiğini ifade etti. Bakan, 1983'ten 7 Ekim 2022'ye kadar uluslararası gemilerden net ton başına 0,8063 dolar ücret alındığını ve bu ücretin 7 Ekim 2022'de 4,08 dolara çıkarıldığını söyledi. 1 Temmuz 2023 itibarıyla ise bu ücretin 4,42 dolara yeniden güncellendiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, boğazlardan geçiş hakkındaki yeni düzenlemeleri paylaştı.

39 Yıl Aradan Sonraki Değişiklik

Türk Boğazları'ndan geçecek gemilerden sağlık denetimi, fener hizmeti ve tahlisiye hizmeti olmak üzere üç kaleme dayalı bir ücret alındığını belirten Bakan Uraloğlu, hesaplamalarda gemilerin net tonajının temel alındığını ve "Altın Frank" biriminin kullanıldığını dile getirdi. Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bu fiyatların her yıl güncelleneceğini vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, boğazlardan geçiş hakkındaki yeni düzenlemeleri paylaştıı

Yeni Tarifeye Geçiş ve Etkileri

Bakan Uraloğlu, yeni tarifenin 1 Temmuz'da yürürlüğe gireceğini belirterek bir örnek üzerinden açıklama yaptı. 10 bin net tonajlı bir geminin ödeyeceği ücretin, 7 Ekim 2022 öncesinde toplamda 3,240 dolar olduğunu ve 2022 Ekim ayında yapılan ilk fiyat düzenlemesiyle 16,393 dolara yükseldiğini söyledi. Yeni tarifeyle birlikte ise 10 bin ton net tonajlı bir geminin 17,760 dolar ödemesi gerekeceğini ifade etti. Bakan Uraloğlu, bu artışın ülkeye döviz girişini artırıcı tarihi bir adım olduğunu belirtti.

1
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İETT'ye bağlı otobüslerde kaza oranındaki artış dudak uçuklatıyor
İETT'ye bağlı otobüslerde kaza oranındaki artış dudak uçuklatıyor
İnşaatta hız rekorları: Depremden etkilenen 11 ilde kalıcı konutlar yükseliyor
İnşaatta hız rekorları: Depremden etkilenen 11 ilde kalıcı konutlar yükseliyor
Türk Bilim İnsanları Tarafından Kurulan Şirket Yarın Mahkemede
Türk Bilim İnsanları Tarafından Kurulan Şirket Yarın Mahkemede
İstanbul'da fabrikada çıkan yangın saatlerdir söndürülemiyor
İstanbul'da fabrikada çıkan yangın saatlerdir söndürülemiyor
Son Haberler
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, boğazlardan geçiş hakkındaki yeni düzenlemeleri paylaştı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, boğazlardan geçiş hakkındaki yeni düzenlemeleri paylaştı.
ABD Senatosu'ndaki Demokratların lideri Chuck Schumer, Türkiye'ye sert sözler söyledi
ABD Senatosu'ndaki Demokratların lideri Chuck Schumer, Türkiye'ye sert sözler söyledi
İstanbul'da İnter ve Manchester City karşılaşmasından renkli kareler
İstanbul'da İnter ve Manchester City karşılaşmasından renkli kareler
İzmir Belediyesi'nin "Türkiye'ye örnek olacak" cümlesiyle tanıttığı projeye yıkılma kararı alındı
İzmir Belediyesi'nin "Türkiye'ye örnek olacak" cümlesiyle tanıttığı projeye yıkılma kararı alındı
İzmir Belediyesi'nin "Türkiye'ye örnek olacak" cümlesiyle tanıttığı projeye yıkılma kararı alındı
İzmir Belediyesi'nin "Türkiye'ye örnek olacak" cümlesiyle tanıttığı projeye yıkılma kararı alındı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması: "Çalışanları enflasyona ezdirmeyiz!
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan asgari ücret açıklaması: "Çalışanları enflasyona ezdirmeyiz!
Çok Okunanlar
Avrupa'nın en büyüğü İngiltere ekibi Manchester City oldu
Avrupa'nın en büyüğü İngiltere ekibi Manchester City oldu
İzmir Belediyesi'nin "Türkiye'ye örnek olacak" cümlesiyle tanıttığı projeye yıkılma kararı alındı
İzmir Belediyesi'nin "Türkiye'ye örnek olacak" cümlesiyle tanıttığı projeye yıkılma kararı alındı
İsrail'de Netenyahu karşıtı protestolar durmak bilmiyor
İsrail'de Netenyahu karşıtı protestolar durmak bilmiyor
ABD Senatosu'ndaki Demokratların lideri Chuck Schumer, Türkiye'ye sert sözler söyledi
ABD Senatosu'ndaki Demokratların lideri Chuck Schumer, Türkiye'ye sert sözler söyledi
Lapseki 38. Kiraz Festivali Cengiz Kurtoğlu rüzgarı esecek!
Lapseki 38. Kiraz Festivali Cengiz Kurtoğlu rüzgarı esecek!
CHP'li isimlerin Kılıçdaroğlu'na tepkisi sürüyor, "o kadar zavallıyız ki!"
CHP'li isimlerin Kılıçdaroğlu'na tepkisi sürüyor, "o kadar zavallıyız ki!"
Yorumlananlar
Ünlü gazeteci Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla koltukta oturmasını sert sözlerle eleştirdi
Ünlü gazeteci Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla koltukta oturmasını sert sözlerle eleştirdi
Milyonlarca emekliye peş peşe zam müjdesi! En düşük emekli maaşı rahat nefes aldıracak: Emekli masasındaki yeni rakamı gören havalara uçacak!
Milyonlarca emekliye peş peşe zam müjdesi! En düşük emekli maaşı rahat nefes aldıracak: Emekli masasındaki yeni rakamı gören havalara uçacak!
CHP'li Murat Karayalçın'dan Kılıçdaroğlu yönetimine sert sözler! Parlamenter sistem olsaydı hezimet olurdu
CHP'li Murat Karayalçın'dan Kılıçdaroğlu yönetimine sert sözler! Parlamenter sistem olsaydı hezimet olurdu
En çok tercih edilen Phlips Morris grubu sigara markalarının güncel fiyatları tiryakileri üzecek
En çok tercih edilen Phlips Morris grubu sigara markalarının güncel fiyatları tiryakileri üzecek