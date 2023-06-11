Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, boğazlardan geçiş hakkındaki yeni düzenlemeleri paylaştı.

Türk Boğazları'ndan uğraksız geçen gemilere uygulanan ücretlerde yeni bir düzenleme yapıldığı duyuruldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak şekilde Boğaz geçiş ücretlerinde bir artış olduğunu açıkladı. Bakan Uraloğlu, bu güncellemeyle uluslararası gemilerin Türk Boğazları'ndan geçerken belirlenen yeni rakamlar üzerinden artırılmış fiyatlar ödeyeceğini belirtti.

Bakan Uraloğlu'nun Açıklaması

Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen ilk güncellemenin 39 yıl aradan sonra yapıldığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, Montrö Sözleşmesi kurallarına uygun olarak Boğaz geçiş ücretlerinin belirlendiğini ifade etti. Bakan, 1983'ten 7 Ekim 2022'ye kadar uluslararası gemilerden net ton başına 0,8063 dolar ücret alındığını ve bu ücretin 7 Ekim 2022'de 4,08 dolara çıkarıldığını söyledi. 1 Temmuz 2023 itibarıyla ise bu ücretin 4,42 dolara yeniden güncellendiğini açıkladı.

Haberin Devamı

39 Yıl Aradan Sonraki Değişiklik

Türk Boğazları'ndan geçecek gemilerden sağlık denetimi, fener hizmeti ve tahlisiye hizmeti olmak üzere üç kaleme dayalı bir ücret alındığını belirten Bakan Uraloğlu, hesaplamalarda gemilerin net tonajının temel alındığını ve "Altın Frank" biriminin kullanıldığını dile getirdi. Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bu fiyatların her yıl güncelleneceğini vurguladı.

Yeni Tarifeye Geçiş ve Etkileri

Bakan Uraloğlu, yeni tarifenin 1 Temmuz'da yürürlüğe gireceğini belirterek bir örnek üzerinden açıklama yaptı. 10 bin net tonajlı bir geminin ödeyeceği ücretin, 7 Ekim 2022 öncesinde toplamda 3,240 dolar olduğunu ve 2022 Ekim ayında yapılan ilk fiyat düzenlemesiyle 16,393 dolara yükseldiğini söyledi. Yeni tarifeyle birlikte ise 10 bin ton net tonajlı bir geminin 17,760 dolar ödemesi gerekeceğini ifade etti. Bakan Uraloğlu, bu artışın ülkeye döviz girişini artırıcı tarihi bir adım olduğunu belirtti.