Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Suriye'nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi" denildi.
Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Suriye’nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 11, 2023
Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/aDYwSNoUnD
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MSB: Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi."
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