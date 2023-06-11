MSB: Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi."

Milli Savunma Bakandlığı sosyal medya hesabından yaptığı: Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi." ifadesiyle teröre karşı mücadelenin devam ettiği açıklamasını yaptı.

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MSB: Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi."

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik teröristle mücadelesini Suriye'nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi" denildi.

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MSB: Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi."MSB: Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi."

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