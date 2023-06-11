İETT'ye bağlı otobüslerde kaza oranındaki artış dudak uçuklatıyor

İstanbul, süregelen ulaşım sorunlarıyla mücadele etmeye devam ediyor. Özellikle İETT otobüslerinin karıştığı kazalar ve artan arıza sayıları, kent sakinlerinin canını sıkmaya devam ediyor.

Son dönemde, İETT otobüslerinin sık sık karıştığı kazaların sayısı gözle görülür bir şekilde arttı. Bu kazaların başlıca sebepleri kural ihlalleri ve sürücülerin dikkatsizliği olarak gösteriliyor. Megakent İstanbul'da yaşayanlar, günlük hayatlarında karşılaştıkları bu sorunlar yüzünden mağdur oluyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, yaptığı açıklamada, son dört yılda İETT otobüslerinde toplamda 679 bin 706 arıza yaşandığını belirtti. 2022 yılında ise toplu ulaşımda kullanılan otobüslerde yaşanan arıza sayısı bir önceki yıla göre yüzde 56,77 artarak 247 bin 549'a ulaştı.

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Bakımda ihmal en büyük sebep

Arızaların artmasının sebepleri arasında, bakım ihalelerinin yetersiz yapılması ve bakım hizmetlerinin yeterli düzeyde sağlanmaması gösteriliyor. İETT otobüslerinin sürekli arıza yapması, yolda kalması ve hatta bazı durumlarda yanması, ulaşım akışını olumsuz etkiliyor ve vatandaşların tepkisine neden oluyor.

İstanbul'da yaşanan ulaşım sorunları, sadece zaman kaybı ve rahatsızlıkla sınırlı kalmıyor. Kazalar ve arızalar nedeniyle yaşanan aksamalar, günlük hayatı olumsuz etkiliyor ve vatandaşların güvenliği tehlikeye atılıyor. Yetkililerin, bu sorunların çözümü için gerekli adımları atması ve ulaşım sistemini daha güvenli hale getirmesi bekleniyor.

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Özellikle İETT otobüslerinin sürekli arıza yapması ve karıştığı kazaların sayısının artması, İstanbullular arasında endişe yaratıyor. Kent sakinleri, güvenli ve sağlıklı bir ulaşım hizmeti alabilmek için sorunların giderilmesini ve gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyor.

İETT'nin toplu ulaşımda kullanılan otobüs ve metrobüslerinin, 2019'dan 2022 yılına kadar olan arıza bilgilerini derlediklerini ifade eden Kaynar, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kapsamda, otobüslerde 2019'da 140 bin 874, 2020'de 133 bin 381, 2021'de 157 bin 902, 2022 yılında 247 bin 549 arıza yaşandı" dedi.

Bu incelemede, İETT'nin toplu ulaşımda kullanılan otobüs ve metrobüslerinin, 2019'dan 2022 yılına kadar olan arıza bilgilerini derlediklerini ifade eden Kaynar, "Bu kapsamda, otobüslerde 2019'da 140 bin 874, 2020'de 133 bin 381, 2021'de 157 bin 902, 2022 yılında 247 bin 549 arıza yaşandı." dedi.

Borç tutarı 10 kat yükseldi

Otobüslerde arıza sayısındaki artışın, bakım ihalelerinin doğru yapılmadığı ve bakım hizmetinin doğru verilmediğinin göstergesi olduğuna dikkati çeken Kaynar, şöyle devam etti: