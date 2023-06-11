Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vatandaşlarla gerçekleştirdiği buluşmada konuştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, birtakım inceleme ve ziyaretler için memleketi Bingöl'e gelen Cevdet Yılmaz, belediyeyi ziyaretinin ardından Kültür Parkı'nda vatandaşlara hitap etti.

YAYINLAMA
Google News
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vatandaşlarla gerçekleştirdiği buluşmada konuştu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Vesayetçi yapıları tasfiye ettik, insanların başörtüsü ile uğraşan zihniyeti gündemimizden kaldırdık. Bugün başı açık, başı örtülü bütün kardeşlerimiz her yerde rahatlıkla görev yapabiliyor. Kürtçe, Zazaca insanların ana dilleri. Bu konulardaki tabuları da ortadan kaldırdık" dedi.

cevdet-yilmaz-aa-video-2059916.jpg

Birtakım inceleme ve ziyaretler için memleketi Bingöl'e gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, belediyeyi ziyaretinin ardından Kültür Parkı'nda vatandaşlara hitap etti. Tüm Türkiye'ye hizmet etmeye devam edeceklerinin altını çizen Yılmaz, "Biz hiçbir zaman bize oy veren, vermeyen ayrımı yapmadık. Tüm Türkiye'ye hizmet ettik, aynı anlayış içinde hizmet etmeye devam edeceğiz. Özellikle bu noktada birinci tur seçimlerden sonra depremzede vatandaşlarımızla ilgili hepimizi üzen birtakım açıklamalar yapanlar oldu. Onları da milletin vicdanına havale ediyoruz. En güzel mahkeme milletin vicdanıdır. Orada karşılığını muhakkak görürler. Sandıklarda da zaten deprem bölgesindeki vatandaşlarımız terbiye sınırları dışına çıkan üsluba en güzel cevabı, en demokratik cevabı verdiler. 21 yıldır her saatimizi, her dakikamızı, her bir anımızı cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimize hizmet aşkıyla, milletimize hizmet sevdasıyla geçiriyoruz. Böyle bir liderle böyle kutlu bir hareket içinde siyaset yapmayı bize nasip ettiği için Allah'a hamd ediyorum, şükür ediyorum. İl il, şehir şehir bir taraftan eksiklikleri gideriyoruz, diğer taraftan önümüzdeki çeyrek asra damgasını vuran projeleri birer birer devreye alıyoruz. Etnik, dini ve bölgesel milliyetçilik yapmayacağız dedik, yola çıkarken böyle söyledik. Batıda ne varsa, doğuda da o olacak dedik. Çok şükür bugün geldiğimiz noktada bu sözlerimizin arkasındayız ve epeyce bir mesafe aldık. Sadece bugünün ihtiyaçlarını karşılamadık, geçmişteki ihmalleri de telafi ederek yolumuza devam ettik. Laf üstüne laf koymadık, taş üstüne taş koyduk buna da devam edeceğiz" diye konuştu.

647b94474e3fe0152851c95d.webp

"Bugün başı açık, başı örtülü bütün kardeşlerimiz her yerde rahatlıkla görev yapabiliyor"

Çok ciddi demokratik adımlar attıklarını vurgulayan Yılmaz, "Vesayetçi yapıları tasfiye ettik, insanların baş örtüsü ile uğraşan zihniyeti gündemimizden kaldırdık. Bugün başı açık, başı örtülü bütün kardeşlerimiz her yerde rahatlıkla görev yapabiliyor. Kürtçe, Zazaca insanların ana dilleri. Bu konulardaki tabuları da ortadan kaldırdık. Şuan da herkes rahat bir şekilde kimliğini ifade ediyor, inancı doğrultusunda yaşıyor. Bizim prensibimiz şudur; biz bütün kimliklere saygılıyız ama kimlik siyasetini de karşıyız. Hiç kimse insanımızın kimliği üzerinden siyaset yapmaya kalkışmasın. Hiç kimse insanımızın kimliğini sömürmeye, kimliği üzerinden başka projeler uygulayamaya kalkışmasın. Bu millet birliğini, beraberliğini inşallah ebediyete, ahirete kadar devam ettirecek. Gücümüz kardeşliğimizdir, gücümüz birliğimiz, beraberliğimizdir. Nasıl geçmişte bu birlik ve beraberlik içinde çok büyük medeniyetlere ev sahipliği yaptıysa bu topraklar, önümüzdeki dönemde Türkiye yüzyılında da yine bu kardeşlik içinde, birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürüyeceğiz. Birliğimizi bozmaya çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz. Milletimizin içine fitne sokmaya çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Programa Vali Kadir Ekinci, AK Parti Milletvekilleri Feyzi Berdibek, Zeki Korkutata, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Ankara'yı etkisi altına alan sağanak yağış sokakları göle çevirdi, halk zor durumda kaldıAnkara'yı etkisi altına alan sağanak yağış sokakları göle çevirdi, halk zor durumda kaldı

İstanbul Boğazı'nda korkutan Olay: Yat su aldı, anında müdahale edildiİstanbul Boğazı'nda korkutan Olay: Yat su aldı, anında müdahale edildi

Taksim Meydanı’nda seyir halindeki araç bir anda alev aldıTaksim Meydanı’nda seyir halindeki araç bir anda alev aldı

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın Kılıçdaroğlu'nun organize olamamasını eleştirdiCHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın Kılıçdaroğlu'nun organize olamamasını eleştirdi

Evini günübirlik kiraya verenlere polis operasyon yaptı, 100 bin Tl'den fazla ceza kesildiEvini günübirlik kiraya verenlere polis operasyon yaptı, 100 bin Tl'den fazla ceza kesildi

Öğrencilerin sabırsızlıkla beklediği an geldi: 2022-2023 Eğitim öğretim yılında tatil bu haftaÖğrencilerin sabırsızlıkla beklediği an geldi: 2022-2023 Eğitim öğretim yılında tatil bu hafta

MSB: Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi."MSB: Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi."

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya deprem bölgelerini ziyarete başladı, "Ankara'da ciğerimiz yandı" dedi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya deprem bölgelerini ziyarete başladı, "Ankara'da ciğerimiz yandı" dedi
Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi, kurultayda aday olacak mı sorularını cevapladı
Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi, kurultayda aday olacak mı sorularını cevapladı
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'nun değişim çağrılarına çok sert cevap! 'Halk seni belediye başkanı seçti, önce işini yap, halka hizmet et
Kılıçdaroğlu'ndan İmamoğlu'nun değişim çağrılarına çok sert cevap! 'Halk seni belediye başkanı seçti, önce işini yap, halka hizmet et
TBMM'de 'Kurtulmuş' dönemi! Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı belli oldu!
TBMM'de 'Kurtulmuş' dönemi! Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı belli oldu!
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vatandaşlarla gerçekleştirdiği buluşmada konuştu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vatandaşlarla gerçekleştirdiği buluşmada konuştu
Ankara'yı etkisi altına alan sağanak yağış sokakları göle çevirdi, halk zor durumda kaldı
Ankara'yı etkisi altına alan sağanak yağış sokakları göle çevirdi, halk zor durumda kaldı
İstanbul Boğazı'nda korkutan Olay: Yat su aldı, anında müdahale edildi
İstanbul Boğazı'nda korkutan Olay: Yat su aldı, anında müdahale edildi
Taksim Meydanı’nda seyir halindeki araç bir anda alev aldı
Taksim Meydanı’nda seyir halindeki araç bir anda alev aldı
Yeni kabine üyeleri TBMM Genel Kurulu’nda yemin etti
Yeni kabine üyeleri TBMM Genel Kurulu’nda yemin etti
Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sosyal medya hesabından ilk paylaşımını gerçekleştirdi
Yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sosyal medya hesabından ilk paylaşımını gerçekleştirdi
Çok Okunanlar
Avrupa'nın en büyüğü İngiltere ekibi Manchester City oldu
Avrupa'nın en büyüğü İngiltere ekibi Manchester City oldu
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın Kılıçdaroğlu'nun organize olamamasını eleştirdi
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın Kılıçdaroğlu'nun organize olamamasını eleştirdi
İzmir Belediyesi'nin "Türkiye'ye örnek olacak" cümlesiyle tanıttığı projeye yıkılma kararı alındı
İzmir Belediyesi'nin "Türkiye'ye örnek olacak" cümlesiyle tanıttığı projeye yıkılma kararı alındı
İETT'ye bağlı otobüslerde kaza oranındaki artış dudak uçuklatıyor
İETT'ye bağlı otobüslerde kaza oranındaki artış dudak uçuklatıyor
İbrahim Kalın kaç dil biliyor, ne mezunu? İşte İbrahim Kalın'ın biyografisi
İbrahim Kalın kaç dil biliyor, ne mezunu? İşte İbrahim Kalın'ın biyografisi
DEVA ve Gelecek Partisi'nin mecliste birleşmek için görüşmeler yaptığı iddiası kulisleri salladı! Kılıçdaroğlu bu iddialara ne diyecek merak konusu
DEVA ve Gelecek Partisi'nin mecliste birleşmek için görüşmeler yaptığı iddiası kulisleri salladı! Kılıçdaroğlu bu iddialara ne diyecek merak konusu
Yorumlananlar
Ünlü gazeteci Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla koltukta oturmasını sert sözlerle eleştirdi
Ünlü gazeteci Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla koltukta oturmasını sert sözlerle eleştirdi
Milyonlarca emekliye peş peşe zam müjdesi! En düşük emekli maaşı rahat nefes aldıracak: Emekli masasındaki yeni rakamı gören havalara uçacak!
Milyonlarca emekliye peş peşe zam müjdesi! En düşük emekli maaşı rahat nefes aldıracak: Emekli masasındaki yeni rakamı gören havalara uçacak!
CHP'li Murat Karayalçın'dan Kılıçdaroğlu yönetimine sert sözler! Parlamenter sistem olsaydı hezimet olurdu
CHP'li Murat Karayalçın'dan Kılıçdaroğlu yönetimine sert sözler! Parlamenter sistem olsaydı hezimet olurdu
En çok tercih edilen Phlips Morris grubu sigara markalarının güncel fiyatları tiryakileri üzecek
En çok tercih edilen Phlips Morris grubu sigara markalarının güncel fiyatları tiryakileri üzecek