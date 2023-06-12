Yangın'da 39'uncu saat! Söndürme çalışmaları sürüyor!

Turgut Özal Caddesi'ndeki 6 katlı fabrikanın çatı katında sebebi belirlenemeyen yangına 2 gündür müdahale edilmeye devam ediyor.

Müdahale çalışmalarına, olaylara müdahale aracı (TOMA) gibi birçok toplumsal olay ekipmanı da destek sağlıyor. Su takviyesi için çeşitli ilçe belediyelerine ait su tankerleri de kullanılıyor. Yanan binanın bazı bölgeleri de çökmüş durumda.

Gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu binanın son iki katında çökmeler meydana geldi. Binanın dördüncü, beşinci ve altıncı katlarındaki bazı bölümlerde devam eden küçük çaplı yangınlara müdahale ediliyor. Polis, önceki akşam saat 17.00 sıralarında başlayan yangın nedeniyle alevlerin yükseldiği fabrikanın bulunduğu caddede geniş güvenlik önlemlerini sürdürüyor. Araçların bu caddeye girmesine izin verilmiyor. Binanın beşinci ve altıncı katındaki malzemeler yanarken itfaiye ekipleri yangının 39. saatinde söndürme çalışmalarına devam ediyor.

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