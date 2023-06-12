Türk mühendislerin geliştirdiği teknoloji harikası Tayfun füzesi dünyada ilkleri gerçekleştiriyor

ASAM Strateji Uzmanı Eray Güçlüer, Tayfun füzesinin vuruş hassasiyeti ile ilgili olarak "Dünyada benzeri bulunmayan bir hassasiyete sahip, 1.5 metre" şeklinde ifadeler kullanmıştır.

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Türk mühendislerin geliştirdiği teknoloji harikası Tayfun füzesi dünyada ilkleri gerçekleştiriyor

ASAM Strateji Uzmanı emekli Jandarma Kurmay Albay Dr. Eray Güçlüer, Türk savunma sanayiindeki son gelişmeleri değerlendirererk Tayfun füzesi ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Güçlüer, Tayfun füzesinin karadan karaya bin kilometre menzile sahip olduğunu ve en son test atışlarının Karadeniz'de yapıldığını belirtmiştir. Ayrıca, bu füzenin vuruş hassasiyetinin dünyada benzeri bulunmayan bir seviyede olduğunu, 1.5 metre hassasiyetine sahip olduğunu ifade etmiştir.

Diğer bir gelişme olarak, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen Hürjet'in 25 Nisan'da ilk uçuşunu gerçekleştirdiği bilgisini paylaşmıştır. Hürjet'in o tarihten itibaren 10 kez uçuş gerçekleştirdiği bilgisi de verilmiştir.

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Tayfun Füzesi Özellikleri Nelerdir, Hızı Ne Kadar?

  • Taktik Balistik Füze (Tactic Ballistic Missile) (TBM) 300 km'den az menzile sahip BF sistemidir.
  • Kısa Menzilli Balistik Füze (Short-Range Ballistic Missile) (SRBM) 300 ile 1000 km menzil aralığında olan BF sistemidir.
  • Orta Menzilli Balistik Füze (Medium-Range Ballistic Missile) (MRBM) 1000 ile 3000 km menzil aralığında olan BF sistemidir.
  • Uzun Menzilli Balistik Füze (Intermediate Range Ballistic Missile) (IRBM) 3000 ile 5550 km arasında menzile sahip BF sistemidir.
  • Kıtalararası Balistik Füze (İntercontinental Ballistic Missile) (ICBM) 5000 km ve üzeri menzile sahip olan BF sistemidir.
  • Denizaltından Atılan Balistik Füze (Submarine Launched Ballistic Missile) (SLBM)

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Balistik Füzeler Neden Önemli?

Balistik füzelerin imha edilmesi, atmosfere girdikten sonra elde ettikleri hız sebebiyle çok zor. Bu sebepten ötürü uzayda, yani hedef yönelmeden önce imha edilmeleri gerekiyor. Bunun için de anti-balistik füzeler mevcut ancak onlar da çok yüksek birim maliyete sahipler. Ayrıca uzayda imha edilmeleri için çok gelişmiş sensör ağı gerekiyor. ABD ve Rusya başta olmak üzere oldukça az ülke anti-balistik füze teknolojisine sahip.

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