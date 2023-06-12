Vilnius zirvesi öncesi Ankara'nın tavrı net! "Somut adım atın!"

NATO'nun Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in NATO üyeliği sürecini hızlandırma çabalarıyla birlikte Ankara, Stockholm ve Washington arasında yoğun diplomasi faaliyetleri yürütürken, gözler NATO-Türkiye-İsveç üçlü toplantısına çevrildi. Üçlü daimi mekanizmanın bugün Washington'da gerçekleştirilmesi bekleniyor.

SOMUT ADIM ÇAĞRISI

NATO-Türkiye-İsveç üçlü toplantısının, İsveç'in NATO üyeliği konusunda kararın oluşması açısından büyük bir öneme sahip olduğu ifade edilirken, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, göreve başladıktan hemen sonra ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile bir araya gelerek "somut adım" çağrısını yineledi.

Haberin Devamı

Fidan'ın muhatapları ise NATO'nun birlik ve dayanışma gösterisi için İsveç'in Vilnius Zirvesi'nde (11-12 Temmuz) katılımını ısrarla talep ettikleri belirtiliyor.

ENDİŞELERİNİ ANLIYORUZ

Jens Stoltenberg, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama törenine katıldı ve İsveç'in NATO üyeliği konusunu görüşmelerde ele aldı. Stoltenberg, Erdoğan ile yaptığı görüşmede Türkiye'nin güvenlik endişelerini anladıklarını belirterek, İsveç'te 1 Ocak'ta gerçekleşen anayasa değişikliği ve 1 Haziran'da yürürlüğe giren terörle mücadele yasasına dikkat çekti.

Haberin Devamı

Ankara ise muhataplarına, İsveç'in NATO üyeliği için Madrid'de imzalanan üçlü bildiride yer alan maddelerin yerine getirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Anayasa değişikliği ve terörle mücadele yasasını olumlu bulan Ankara, uygulamada neler olacağının takip edilmesi gerektiği konusunda vurgu yapıyor.

PKK MENSUBUNU TESLİM EDECEKLER

Bununla birlikte, İsveç, terörle mücadele yasasının uygulanmasını göstermek amacıyla yüksek mahkeme onayıyla bir PKK üyesini Türkiye'ye iade etmek için hazırlık yapıyor. İsveç'in muhtıra maddelerinde ilerleme kaydedip kaydetmediği, bugünkü Türkiye-İsveç-NATO üçlü toplantısında ele alınacak.

Ankara, NATO'nun da bu toplantıya katılmasını, muhtıra'daki hangi maddelerin yerine getirildiğinin net bir şekilde görülmesi açısından önemli bulmaktadır. Terörle mücadeleyi öngören yasanın yürürlüğe girmesinin yeterli olmadığını vurgulayan Ankara, düzenleme kapsamında atılacak adımların neler olduğunu takip etmek ve buna göre karar vermek istiyor.

10 bin TL'den az maaş alan emekliler dikkat! Maaşa ek 9000 TL verilecek: O banka duyurdu

Emeklilere bayram öncesi yeni müjde! Tek başvuruyla geri ödemesiz 8500 TL verilecek!

Fahiş kira dayatan ev sahipleri yandı! Artık bu cezayı alacaklar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vatandaşlarla gerçekleştirdiği buluşmada konuştu

Ankara'yı etkisi altına alan sağanak yağış sokakları göle çevirdi, halk zor durumda kaldı

İstanbul Boğazı'nda korkutan Olay: Yat su aldı, anında müdahale edildi