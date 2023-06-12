Merve Dizdar ve Melek Mosso'ya tepkiler sürüyor! "Sınıfın ispiyoncu çocukları"

Cannes Film Festivali'nde Merve Dizdar, Power Türk Müzik Ödülleri'nde Melek Mosso yaptıkları konuşmalarla tepki çekmişti.

Sinan Akçıl, "Güzel ülkemizi sınıfın ispiyoncu çocuğu gibi, dünyaya şikayet etme duygusundan vazgeçmek gerekiyor. Sorunları tartışarak içeride çözelim." dedi.

Dizdar ve Mosso'nun açıklamalarına Tamer Karadağlı'dan da tepki geldi.

Tamer Karadağlı açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Kendisi Fransa'nın yıllarca işgal ettiği Cezayir için de aynı şeyleri düşünüyor mu? Cezayirli kız kardeşleri için de geçerli mi söyledikleri? (Çünkü ödülü Fransa'da alıyor) Ya da çocukları zorla dağa kaçırılmış Diyarbakır Anneleri için geçerli mi söyledikleri? Yurtdışında böyle bir ödül alırken onu bu ödüle taşıyan bu ülkenin okulları, bu ülkenin televizyon kanalları. Hele ki en popüler işi TRT'de yayınlanan dizisi. Şimdi en popüler işini devletin kanalında yapıp, milyonların kalbini kazanıp para kazanıp sonra yurtdışında böyle önemli bir ödül alıp devletini, ülkesini ilk fırsatta şikayet etmesi bana doğru gelmiyor..."

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