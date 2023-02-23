Konsta Mervela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Konsta Mervela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Konsta Mervela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Konsta Mervela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Konsta Mervela 24 Mart 2004 tarihinde Akaa şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Konsta Mervela Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Konsta Mervela, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Haka futbol takımında oynamaktadır. FC Haka takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Konsta Mervela'nin FC Haka ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Konsta Mervela Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Konsta Mervela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Konsta Mervela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Konsta Mervela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında FC Haka

Konsta Mervela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Konsta Mervela şuan FC Haka takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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