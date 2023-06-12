Suç örgütünün lideri göz altına alındı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerine karşı bir operasyon gerçekleştirdi.

Bu operasyon kapsamında, "Sarallar" adıyla bilinen organize suç örgütünün lideri olan Alaattin İlyas Saral, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

Saral hakkında daha önceden bir yakalama kararı bulunduğu ve firari durumda olduğu biliniyordu. Ancak Saral, yurtdışından Türkiye'ye giriş yaparken yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan önlemlerle Saral emniyete götürülerek işlemleri başlatıldı.

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