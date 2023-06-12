Teröristlere misliyle karşılık sürüyor! 12 terörist etkisiz hale getirildi

PKK/YPG terör örgütünün gerçekleştirdiği saldırının ardından, Cibrin Üs bölgesi ve Öncüpınar polis yerleşkesine yönelik operasyonda, terör örgütünün iddia edilen 2 liderinin de dahil olduğu toplam 7 terörist etkisiz hale getirildi. Süregelen çatışmalar sonucunda ise etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12'ye yükseldi.

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Teröristlere misliyle karşılık sürüyor! 12 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG tarafından Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üs bölgesi Öncüpınar polis yerleşkesine yapılan saldırının ardından terör örgütünün 2 sözde yöneticisinin de olduğu 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Açıklamada, şu sözler yer aldı:

"Dün terör örgütü PKK/YPG tarafından Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yapılan saldırının ardından terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de olduğu 7 terörist etkisiz hâle getirilmişti.

Devam eden meşru müdafaa atışları sonucunda etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 12'ye yükseldi."

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