Ünlü şovmen yeni saç tarzı ile dikkatleri üzerine çekti

Ünlü şovmen Okan Bayülgen, Hollywood Vampires konserine gitti. Saçlarını Mohikan stili kestiren şovmeni görenler, tanımakta zorlandı.

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Ünlü şovmen yeni saç tarzı ile dikkatleri üzerine çekti

Johnny Depp’in de üyesi olduğu Hollywood Vampires, depremzedeler yararına İstanbul’da konser verdi.

Geçtiğimiz akşam Life Park İstanbul’da sahneye çıkan grubu dinlemeye birçok ünlü isim de gitti.

Bunlardan biri ise Okan Bayülgen ile sevgilisi Selin Atasoy idi.

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Son Mohikan

Konser henüz başlamadan magazincilerin gözüne takılan ünlü şovmen, yeni stiliyle şaşkınlık yarattı.

Bayülgen’in saçlarını Mohikan stili kestirdiği görüldü.

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"Panik yapmayın, benim"

Kapıda kendisini görüntüleyen basın mensuplarına dönen Bayülgen, “Arkadaşlar panik yapmayın. Evet, benim. Yanlış görmediniz.” dedi.

Görenlerin gözlerine inanamadığı şovmen, daha sonra hızlı adımlarla konser alanına yöneldi.

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