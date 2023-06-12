Mayon Yanardağı yine harekete geçti! Çevresinde 13 bin kişi tahliye edildi

Filipinler'in Bicol bölgesindeki Albay eyaletinde bulunan Mayon Yanardağı bir haftadır kül ve duman püskürtmeye devam ediyor.

YAYINLAMA
Google News
Mayon Yanardağı yine harekete geçti! Çevresinde 13 bin kişi tahliye edildi

Filipinler'de yer alan Mayon Yanardağı'ndaki volkanik hareketlilik nedeniyle 13 bin kişi tahliye edildi.

Filipinler'in Bicol bölgesindeki Albay eyaletinde bulunan Mayon Yanardağı bir haftadır kül ve duman püskürtmeye devam ediyor. Volkanik hareketlilik nedeniyle yanardağ çevresindeki bölgelerden hafta sonundan bu yana 13 bin kişi tahliye edildi. Yetkililer, ilerleyen günlerde volkanik hareketliliğin yoğunlaşmasını ve tahliyelerin artmasını beklediklerini açıkladı.

Mayon Yanardağı yine harekete geçti! Çevresinde 13 bin kişi tahliye edildi

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, lav akışının devam ettiği yanardağ çevresinde son 24 saatte 21 sarsıntı meydana geldiği, 260 kaya parçasının düştüğü belirtildi.

Öte yandan yerel yetkililer, turistler için yanardağın görülebileceği izleme noktaları belirledi. Ülkedeki turistler yanardağdaki volkanik hareketliliği izlemek üzere belirlenen yüksek alanlarda kamp kurdu.

Mayon Yanardağı'nda volkanik hareketlilik nedeniyle 8 Haziran'da alarm seviyesi 3'e yükseltilmişti.

Filipinler'deki 24 aktif yanardağdan biri olan Mayon Yanardağı'nda 1814'de meydana gelen patlama sonucu bin 200 kişi hayatını kaybetmişti.

MEB açıkladı: Görevde Yükselme Sınavı’ı ücretsiz!MEB açıkladı: Görevde Yükselme Sınavı’ı ücretsiz!

Güvenlik güçleri Kilis'te yapılan operasyonla rüşvet ağını çökerttiGüvenlik güçleri Kilis'te yapılan operasyonla rüşvet ağını çökertti

Kızılcık Şerbeti'nin başrolü gönlünü yakışıklı oyuncuya kaptırdı, İlk kare geldi!Kızılcık Şerbeti'nin başrolü gönlünü yakışıklı oyuncuya kaptırdı, İlk kare geldi!

Ünlü şovmen yeni saç tarzı ile dikkatleri üzerine çektiÜnlü şovmen yeni saç tarzı ile dikkatleri üzerine çekti

Beyin sisi nedir? Belirtileri nelerdir?Beyin sisi nedir? Belirtileri nelerdir?

Suç örgütünün lideri göz altına alındı!Suç örgütünün lideri göz altına alındı!

İYİ Parti'nin demirbaşlarından olan önemli isim partiden istifa ettiğini açıkladıİYİ Parti'nin demirbaşlarından olan önemli isim partiden istifa ettiğini açıkladı

Teröristlere misliyle karşılık sürüyor! 12 terörist etkisiz hale getirildiTeröristlere misliyle karşılık sürüyor! 12 terörist etkisiz hale getirildi

Yangın'da 39'uncu saat! Söndürme çalışmaları sürüyor!Yangın'da 39'uncu saat! Söndürme çalışmaları sürüyor!

Merve Dizdar ve Melek Mosso'ya tepkiler sürüyor! "Sınıfın ispiyoncu çocukları"Merve Dizdar ve Melek Mosso'ya tepkiler sürüyor! "Sınıfın ispiyoncu çocukları"

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İtalya da camileri konu alan yeni kanun teklifi Müslüman topluluk tarafından büyük tepki çekti
İtalya da camileri konu alan yeni kanun teklifi Müslüman topluluk tarafından büyük tepki çekti
ABD Senatosu'ndaki Demokratların lideri Chuck Schumer, Türkiye'ye sert sözler söyledi
ABD Senatosu'ndaki Demokratların lideri Chuck Schumer, Türkiye'ye sert sözler söyledi
İsrail'de Netenyahu karşıtı protestolar durmak bilmiyor
İsrail'de Netenyahu karşıtı protestolar durmak bilmiyor
Mucize! Düşen uçaktaki çocuklar tam 40 gün sonra bulundu
Mucize! Düşen uçaktaki çocuklar tam 40 gün sonra bulundu
Son Haberler
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakim karşısında! İşte ilk savunması
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakim karşısında! İşte ilk savunması
İstanbul uyuşturucu tacirlerine ağır darbe! Tam 530 kilogram!
İstanbul uyuşturucu tacirlerine ağır darbe! Tam 530 kilogram!
Van’da AK Parti İlçe Başkan Yardımcısına susturuculu silahla saldırı düzenlendi!
Van’da AK Parti İlçe Başkan Yardımcısına susturuculu silahla saldırı düzenlendi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavru Vatan Kıbrıs'ta!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavru Vatan Kıbrıs'ta!
Ortakları artık ona güvenmiyor, Putin gücünü kaybetti!
Ortakları artık ona güvenmiyor, Putin gücünü kaybetti!
350 mülteciyi barındırmaya İrlanda'nın gücü yetmedi! AB'ye para ödeyecek!
350 mülteciyi barındırmaya İrlanda'nın gücü yetmedi! AB'ye para ödeyecek!
Çok Okunanlar
İYİ Parti'nin demirbaşlarından olan önemli isim partiden istifa ettiğini açıkladı
İYİ Parti'nin demirbaşlarından olan önemli isim partiden istifa ettiğini açıkladı
Eski İtalya Başbakanı Berlusconı hayatını kaybetti!
Eski İtalya Başbakanı Berlusconı hayatını kaybetti!
İtalya da camileri konu alan yeni kanun teklifi Müslüman topluluk tarafından büyük tepki çekti
İtalya da camileri konu alan yeni kanun teklifi Müslüman topluluk tarafından büyük tepki çekti
Vilnius zirvesi öncesi Ankara'nın tavrı net! "Somut adım atın!"
Vilnius zirvesi öncesi Ankara'nın tavrı net! "Somut adım atın!"
Kanada'dan gelen duman New York'u sardı, hava kalitesi alarm veriyor!
Kanada'dan gelen duman New York'u sardı, hava kalitesi alarm veriyor!
Erdoğan’dan Rusya'nın vurduğu Kahovka Barajı için araştırma komisyonu önerisi konusunu görüştü
Erdoğan’dan Rusya'nın vurduğu Kahovka Barajı için araştırma komisyonu önerisi konusunu görüştü
Yorumlananlar
Ünlü gazeteci Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla koltukta oturmasını sert sözlerle eleştirdi
Ünlü gazeteci Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla koltukta oturmasını sert sözlerle eleştirdi
Milyonlarca emekliye peş peşe zam müjdesi! En düşük emekli maaşı rahat nefes aldıracak: Emekli masasındaki yeni rakamı gören havalara uçacak!
Milyonlarca emekliye peş peşe zam müjdesi! En düşük emekli maaşı rahat nefes aldıracak: Emekli masasındaki yeni rakamı gören havalara uçacak!
CHP'li Murat Karayalçın'dan Kılıçdaroğlu yönetimine sert sözler! Parlamenter sistem olsaydı hezimet olurdu
CHP'li Murat Karayalçın'dan Kılıçdaroğlu yönetimine sert sözler! Parlamenter sistem olsaydı hezimet olurdu
En çok tercih edilen Phlips Morris grubu sigara markalarının güncel fiyatları tiryakileri üzecek
En çok tercih edilen Phlips Morris grubu sigara markalarının güncel fiyatları tiryakileri üzecek