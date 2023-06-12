Takma Tırnak Nasıl Çıkarılır? Takma Tırnak Asetonsuz Nasıl Çıkarılır?

Kullanımı hem pratik hem de maliyetsiz olan takma tırnak nasıl takılır? Kullanım sonrası takma tırnak nasıl çıkarılır? Takma tırnak asetonsuz nasıl çıkarılır? Takma tırnakları çıkarmak için aseton kullanmak şart mı? İşte tırnağa zarar vermeden takma tırnak çıkarma yöntemleri...

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Takma Tırnak Nasıl Çıkarılır? Takma Tırnak Asetonsuz Nasıl Çıkarılır?

Takma tırnak asetonsuz nasıl çıkarılır? Aseton kullanmadan takma tırnakları çıkarmak mümkün mü? Takma tırnakları çıkarmak için ne kadar süreye ihtiyaç var?

Asetonsuz takma tırnak çıkarmak mümkün. Bir kase veya lavaboya sıcak su doldurun. Suyun sıcaklığı, elinizi yakmayacak kadar olmalıdır. Ellerinizi 10-15 dakika boyunca sıcak suya batırın. Bu işlem, tırnak yapıştırıcısının yumuşamasına ve takma tırnakların kolayca çıkarılmasına yardımcı olacaktır. Ardından, takma tırnakları dikkatlice çıkarabilirsiniz. Bu işlemi yaparken çok hassas olmalısınız. Aksi takdirde tınak yüzeyiniz zarar görebilir.

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Takma Tırnak Asetonsuz Nasıl Çıkarılır?

Takma tırnaklarınızın kenarlarından bir pamuklu çubuk veya tırnak çubuğu sokarak, tırnak yapıştırıcısını gevşetmeye çalışabilirsiniz. Yavaşça çubuğu sallayarak veya hafifçe bastırarak yapıştırıcıyı gevşetmeye çalışın. Bu şekilde yapışkanın zayıflamasıyla takma tırnakları çıkarabilirsiniz. Eğer elinizde tırnak cilası çıkarıcı varsa, bunu takma tırnaklarınızı çıkarmak için kullanabilirsiniz. Bir pamuk pedine bir miktar tırnak cilası çıkarıcı dökün ve takma tırnaklarınıza uygulayın. Böylece takma tırnaklarınızı çıkarmış olacaksınız.

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Tırnak Cilası Yöntemi

Tırnak cilası çıkarıcının yapıştırıcıyı zayıflattığını göreceksiniz. Daha sonra takma tırnakları dikkatlice çıkarabilirsiniz. Bu yöntemler, asetonsuz takma tırnak çıkarma işlemini kolaylaştırabilir. Ancak, takma tırnakları çıkarırken dikkatli olmanız önemlidir. Eğer takma tırnaklarınız sert ve güçlü bir yapıştırıcıyla yapıştırılmışsa veya profesyonel bir tırnak salonunda yapılmışsa, takma tırnakları çıkarmak için bir uzmana danışmanızda fayda vardır. Uzmanlar, takma tırnakları güvenli bir şekilde çıkarmak için gerekli araçlara ve deneyime sahiptir.

Isopropil Alkol Yöntemi

Isopropil alkol veya oda sıcaklığında votka gibi yüksek alkol içeren bir madde, takma tırnakları çıkarmak için yardımcı olabilir. Bir pamuk pedine bir miktar alkol dökün ve takma tırnakların üzerine uygulayın. Alkol, yapışkanı çözerek takma tırnakları gevşetmeye yardımcı olur. İstenen kıvama gelindiğinde takma tırnakları dikkatlice çıkarabilirsiniz. Ardından tırnak yüzeyinizi tamamen temizleyin.

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Diğer yöntemler

Takma tırnağı asetonsuz çıkarmak için birkaç yöntem mevcuttur. Bunlar;

  • Ilık su,
  • Lavanta yağı,
  • Tırnak makası,
  • Vazelin ya da başka herhangi bir nemlendirici krem.

Takma Tırnak Zararları Nelerdir?

Takma tırnağın o güzel görüntüsünün altında aslında kocaman bir canavar yatıyor diyebiliriz. Çünkü doğal tırnaklara pek çok zararı bulunmaktadır.

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Bu zararlar şu şekildedir;

  • Doğal tırnaklarda havasızlıktan mantar oluşumu riskini artırır. Böylelikle havasız kalan tırnaklar sararacak ve tırnaklarda mantar oluşumu meydana gelecektir.
  • Takma tırnağın kullanımı için önerilen süre en fazla 2 gün olduğundan bu süreye uyulmaz ise başka ciddi sorunlar da yaşanabilir,
  • Takma tırnakları sürekli kullanmanız halinde kendi doğal tırnaklarınızı kaybedebilirsiniz. Çünkü kendi tırnaklarınız havasız kalacağından ve aynı zamanda sürekli yapıştırıcı kullanacağınızdan dolayı tırnak katmanlarınızda çeşitli sorunlar yaşanacaktır. Bu da kendi tırnaklarınızın bakımsız, cansız ve sararmış bir vaziyette olmasına yol açacaktır.
  • Bu yüzden takma tırnakları sık bir şekilde daha doğrusu kendi tırnaklarınıza zarar verecek şekilde ve sürede kullanmamalısınız,
  • Kendi tırnaklarınız vitaminsiz kalacaktır. Bu da tırnaklarınızın renksiz, sağlıksız ve bakımsız görünmesine sebebiyet verecektir.
  • Ellerin gün içerisinde yeteri kadar yıkanması ve dezenfekte edilmesini hepimiz biliyoruz. Çünkü elleri yıkamak ve dezenfekte etmek bakterilerden de korunmamıza yardımcı olan bir işlemdir. Fakat yapılan araştırmalar gösteriyor ki; takma tırnak kullanan bir kişinin parmak uçlarında bulunan bakterinin, takma tırnak kullanmayan bir kişinin parmak uçlarında bulunan bakteriye göre katbekat fazla olması. Kim fazla bakteriye maruz kalmak ister ki?

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