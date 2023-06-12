Ekrem İmamoğlu'nun adaylık açıklamalarından sonra bir isim daha adaylık açıklaması yaptı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden zaferle ayrılan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi, CHP içerisinde önemli değişikliklere sebep oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, istifa çağrılarına yanıt olarak olağan kurultayı işaret etti, ancak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu parti içinde "değişim" ateşini yakmış bir isim olarak öne çıktı. İmamoğlu, CHP'de yeni bir dönemin başlaması için önemli bir rol üstleniyor.

İsmi adaylar arasındaydı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP Genel Başkan adaylığı konusunda olumlu sinyaller vermesinin ardından, bir başka isim olan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den de dikkat çeken açıklamalar geldi. Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine geçeceği konuşulan isimler arasında yer almasıyla geniş çevrelerde merak konusu oldu. Özel'in CHP liderliği için olumlu adımlar atacağına dair spekülasyonlar parti içinde heyecan yaratıyor. Liderlik yarışının gündemde olduğu bu dönemde Özgür Özel'in açıklamaları partinin geleceği açısından önem taşıyor.

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Adaylık sorusuna cevap verdi

CHP'li Özel "Genel başkanlığa aday mısınız?" sorusuna verdiği cevap dikkat çekti. Özel:" "Sorumluluk almaktan kaçmayacağım. Ama fedakarlıktan da geri durmayacağım. Konuşmam ve dinlemem gereken herkesle temas edeceğim. Parti kimsenin önünü kapatmamalı" cevabını verdi.

Gazeteci İsmail Saymaz'ın mikrofon uzattığı CHP'li Özel açıklamasına şöyle devam etti;

"Kaybeden takımda santrafor olmak yerine şampiyon takımda her mevkide oynamaya talibim. Gerekirse en geniş mutabakatın parçası olan bir anlayışta duracağım. Önümüzdeki süreç için konuşmam ve dinlemem gereken herkesle temas ederek, ilerleyeceğim." Haberin Devamı

Değişim çağrılarına yanıt verdi

Özel, "Partinin hepimize ihtiyacı var. Hiç kimsenin ihmal edilmesi ve yok sayılması mümkün değil. Burada elbette ki Kılıçdaroğlu'nun saygınlığına halel getirecek tutum içinde olmamak gerekiyor. Kılıçdaroğlu'nun hem siyasete hem de partiye kattıkları itibariyle… İmamoğlu da bunlardan biri, Özgür Özel de. Kılıçdaroğlu'nu değersizleştiren dil ve iklimden hepimizin sakınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.