Kırık şişeyle saldırdılar! Kavgayı ayırmaya gelen 2 polisi darp ettiler!

Bursa'nın İnegöl ilçesi Yeni Mahallede meydana gelen olayda 1 kişi kırılan şişe camıyla, 2 polis ise darp sonucu yaralandı.

KAVGA İHBARINA GELEN POLİS EKİPLERİNE SALDIRDILAR

Olay, gece 01.00 sıralarında Yeni Mahalle Albayrak caddesi üzerinde bulunan parkta meydana geldi. 2 gurup arasında oturma yeri kavgası çıktı. Kavga ihbarına gelen polis ekipleri, tarafları ayırmak için müdahale etti. Müdahale de polis ekiplerine saldırdılar. Kavgada Aziz İ.(26) Kırılan şişe camıyla yaralanırken, Ç.A. ve F.T. isimli polis memuru ise darp sonucu yaralandı. 3 yaralı da olay yerine sevk Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Polise saldıran Muhammed M.(27) ve Rüstem M.(28) isimli şahıslar gözaltına alındı.

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