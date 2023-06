Abdest, İslam dini tarafından ibadetlerin öncesinde temizlenmek için yapılan bir ritüeldir. Abdestin geçerli olabilmesi için belirli şartları yerine getirmek gerekmektedir. Bunlar arasında vücut organlarının yıkanması, ağız çalkalama, burun temizliği, yüzün ve kolların mesh edilmesi yer almaktadır. Peki, takma tırnak abdest geçirir mi? Diyanet İşleri başkanlığının cevabı ne?

Takma tırnaklar ise doğal tırnakların üzerine yapıştırılan ve genellikle plastik veya akrilik malzemeden yapılan tırnak kaplamalarıdır. Bu tür takma tırnaklar, suyun doğrudan doğal tırnağa ulaşmasını engelleyebilir ve mesh işlemini etkileyebilir. Bu nedenle, takma tırnakların abdestin geçerliliğini etkileyip etkilemediği konusu, farklı dini otoriteler arasında farklı yorumlara sahip olabilir.

Haberin Devamı

Takma Tırnak Abdest Geçirir Mi?

Bu konuda daha kesin bir cevap almak için, Diyanet İşleri Başkanlığı veya bir İslam alimi gibi yetkili bir kaynaktan bilgi almanız daha uygun olacaktır. Size en güvenilir ve uygun yanıtı verebilecek kişi, dini konularda bilgili ve yetkin bir otorite olacaktır.

İslam'da abdestin geçerliliği ve ibadetlerin doğru şekilde yerine getirilmesi önemlidir. Eğer takma tırnaklar abdestin geçerliliğini engelliyorsa, yani suyun doğrudan doğal tırnağa ulaşmasını engelliyorsa, bu durumda takma tırnaklar abdestin geçerliliğini etkileyebilir.

Haberin Devamı

Diyanet İşleri Başkanlığının Cevabı Nedir?

İslam dininde hukuki meseleler genellikle dini otoriteler tarafından belirlenir. Dolayısıyla, daha kesin bir cevap almak için Diyanet İşleri Başkanlığı'na başvurmanız veya bir İslam alimiyle görüşmeniz en doğru yol olacaktır. Onlar, takma tırnakların abdestin geçerliliği üzerindeki etkisine dair daha spesifik bir fetva sunabilirler.

Deriye suyun değmesine engel olan her şey abdest ve gusle engeldir. Takma tırnak da suyun deriye değmesine engel olacağından, gusülden ve abdestten önce çıkarılması gerekir.

Abdeste ve gusülde tırnakları da yıkamak farzdır. Bu bakımdan takma tırnaklarla alınan abdest ve gusül geçerli olmaz. Eğer takma tırnağın takılması gerekli ise, abdest ve gusülden önce çıkarılır, sonra tekrar takılır.

Takma Tırnak Nasıl Takılır?

Son yıllarda jel ve akrilik protez tırnakların yükselişi ve çoğu kadın tarafından tercih edilmesi nedeniyle takma tırnaklar neredeyse unutuldu. Bir zamanlar tüm tırnak sanatçılarının vazgeçilmezi olan takma tırnaklar kolay kullanılması, hızlı ulaşılması, evde uygulanabilmesi ve maliyetinin diğer uygulamalara göre daha az olması nedeniyle yeniden yükselişe geçti.

Doğru kullanıldığında, etkileyici bir görünüm yaratan takma tırnakların tek dezavantajının çabuk sökülmesi olduğu söyleniyor. Uygulama şekline göre birkaç saat ya da 1 hafta kadar kullanılan bu tırnakları kullanmak için bazı noktalara dikkat etmeniz gerek.

Tıpkı kıyafetlerinize, ayakkabılarınıza ya da makyaj malzemelerinize yaptığınız gibi takma tırnaklarınızı da almadan önce deneyerek satın almak düzgün bir uygulama için önemli. Eğer tırnak yapınıza büyük ya da küçük bir set satın alırsanız ya tırnakları uygulayamazsınız ya da törpü ve tırnak makasıyla epey uğraşmak zorunda kalırsınız. Çoğu tırnak markası kutuların arkasında küçük rakamlar yazar. Böylece hangi boyutların size en uygun olduğunu kolayca anlayabilirsiniz. Tırnak sanatçıları aldığınız takma tırnağın kenarının kendi tırnak kenarlarınıza tamamen değmesi gerektiğinisöylüyor. Boşluklar kalması çıkmalarına neden olacaktır. Ayrıca seçiminizi yaparken de uzunluğuna dikkat etmelisiniz. Takma tırnaklarınız çok uzun olsun istemiyorsanız, uzun boylar seçmek sizi fazladan birkaç dakika uğraştıracaktır.

*Hazır nail art uygulaması yapılmış ya da ojeli seçenekleri de tercih edebilirsiniz.

Tırnaklarınızı Hazırlamalısınız

Tırnakları uygulamadan önce kendi tırnaklarınızı hazırlamak en iyi sonuçlar elde etmenin başında gelir. Seçtiğiniz tırnakları takmadan önce, özellikle yapışkanlarının bir süre dayanmasını istiyorsanız, tırnak etlerinizi geriye doğru ittirmeniz gerekir. Ayrıca tırnaklarınızın üstünü de üç tarafı sünger olan törpüler ile törpüleyerek kusursuz bir yapıştırma için hazırlanabilirsiniz.

Uygun Şekilde Yerleştirmeye Özen Gösterin

Eğer içinde çok fazla takma tırnak olan bir paket satın aldıysanız, her bir tırnağınıza uygun olan tırnakları seçmekle işe başlayın. Yapıştırıcıdan önce her birini tırnaklarınız üzerine koyarak uygunluğunu test edin. Yapıştırıcı ise en önemli kısımlardan. Doğru şekilde uygularsanız kolaylıkla çıkmasını engelleyebilirsiniz. Bunun için yapıştırıcınızda bir fırça yoksa fırça edinmeyi deneyin. Böylece tırnağınızın her bölgesinin yapışmasını sağlarsınız. Ayrıca tırnak etlerinize yapıştırıcı değdirmemeye özen gösterin. Bu beyaz izlere neden olabilir, tırnak etlerinizde yaralar varsa canınızı yakabilir. Birkaç saniye yapıştırıcının havayla biraz kurumasını ve yapışkan hale gelmesini bekleyin. Ardından tırnağı tam diplerden olacak şekilde ekleyin ve elleriniz ile biraz bastırın.

Kullanırken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Tırnaklarınız hazır. Uzun süre dayanıklılık istiyorsanız, ellerinizi kullanırken çok dikkatli olun. Bulaşık yıkayacaksanız bir bulaşık eldiveni kullanmanızda fayda var. Dar bir jean ya da tayt giyecekseniz tırnaklarınızla çekiştirmemeye de dikkat edin. Saçınızı yıkarken de çok fazla baskı uygulamadığınızdan emin olun.

Takma Tırnak Nasıl çıkarılır?

Öncelikle, tırnaklarınızı çekerek çıkarmamanız gerektiğini söyleyelim. Bu işlem onların zarar görmesine neden olur. Alüminyum folyo, pamuk ve aseton bazlı bir temizleyici ile tırnaklarınızı çıkarabilirsiniz. Pamuk üzerine biraz aseton dökün ve her bir parmağınızı ayrı ayrı kaplayın. Üzerini folyo ile sarın ve birkaç dakika bekleyin. Folyoları çıkardığınızda tırnaklarınızın çıktığını göreceksiniz. Tırnaklarınızı çıkardıktan sonra iyice yıkayın ve Vaseline Original Jel Nemlendiriciyi tüm tırnak etlerinize ve ellerinize uygulayarak ihtiyacı olan nemi sağlayın.