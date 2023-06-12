Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavru Vatan Kıbrıs'ta!

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı olarak seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini yapmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavru Vatan Kıbrıs'ta!

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 11.40'ta Atatürk Havalimanı'ndan KKTC'ye hareket etmek üzere "TUR" uçağıyla yola çıktı.

Havaalanı pistindeki askeri tören kıtasını selamlayan Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer resmi görevliler uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavru Vatan Kıbrıs'a gitti!

Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etmek üzere KKTC'ye gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC ziyaretinde, ikili ilişkilerin her alanında atılacak adımlar konusunda fikir alışverişinde bulunulacak. Ada'da meydana gelen gelişmeler, bölgesel ve küresel boyutlarıyla detaylı bir şekilde ele alınacak.

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