SMA hastası çocuklar için operasyon! Toplanan paraları maksatları dışında kullandılar

Antalya'da yardım toplama sürecinde hayatını kaybeden SMA hastası çocuğun toplanan paralarının hedef doğrultusunda kullanılmadığına yönelik polis tarafından "Beyaz Kelebek" operasyonu gerçekleştirildi.

YAYINLAMA
Google News
SMA hastası çocuklar için operasyon! Toplanan paraları maksatları dışında kullandılar

Antalya'da yardım toplama sürecinde hayatını kaybeden SMA hastası çocuğun toplanan paralarının hedef doğrultusunda kullanılmadığına yönelik polis tarafından "Beyaz Kelebek" operasyonu gerçekleştirildi. 2'si cezaevinde 10 şüphelinin yakalandığı operasyonda 1.000 Amerikan doları para, çeşitli senetler, olayla ilgili belgeler suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 25 milyon TL değerindeki 17 araç, 2 arsa ve 1 adet daireye el konuldu.

Alınan bilgiye göre, Antalya'da yaşayan SMA hastası 4 yaşındaki M.Y.G.'nin tedavi olması adına izinsiz yardım kampanyası başlatıldı. Çocuk ise tedavi sürecinde hayatını kaybetti. Paraların hedef doğrultusunda kullanılmadığı iddiaları üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde, Nitelikli Dolandırıcılık suçundan hasta çocuğun annesi D.A.G. yakalanarak, cezaevinde olan babası G.G. ile birlikte haklarında yasal işlem yapıldı.

SMA hastası çocuklar için operasyon! Toplanan paraları maksatları dışında kullandılar

Mal varlıkları araştırıldı

Ekipler şüpheli şahısların birinci derece akrabaları ile yapılan tahkikatla sonradan tespit edilen diğer şüpheli şahıslar hakkında ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen veriler hedefinde "Malvarlığı Araştırma Raporu" istedi. Yapılan incelemede şüpheli şahısların "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama-TCK 282.Md" suçunu işledikleri tespit edildi.

"Beyaz Kelebek" operasyonu başlatıldı

Bu gelişmenin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Suç Gelirleri ile Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgisi olduğu tespit edilen 2'si cezaevinde toplam 10 şüpheli şahıstan 8'inin yakalanması ve gerekli işlemlerinin yapılması için eş zamanlı olarak "Beyaz Kelebek" operasyonu başlatıldı. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 1.000 Amerikan doları para, çeşitli senetler, olayla ilgili belgeler, dijital materyaller, cep telefonu ve sim kartlar elde edildi.

Operasyon çerçevesinde suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 25 milyon değerindeki 17 araç, 2 arsa ve 1 adet daireye el konuldu. Olayla ilgili şüpheliler gerekli işlemleri için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Takma Tırnak Birden Fazla Kullanılır Mı, Kaç Kere Kullanılır? Takma Tırnak Boyanır Mı?Takma Tırnak Birden Fazla Kullanılır Mı, Kaç Kere Kullanılır? Takma Tırnak Boyanır Mı?

Kırık şişeyle saldırdılar! Kavgayı ayırmaya gelen 2 polisi darp ettiler!Kırık şişeyle saldırdılar! Kavgayı ayırmaya gelen 2 polisi darp ettiler!

Takma Tırnak Abdest Geçirir Mi? Diyanet İşleri Başkanlığının Cevabı!Takma Tırnak Abdest Geçirir Mi? Diyanet İşleri Başkanlığının Cevabı!

Samsun'da yol yapımı tamamlandı: 1 saatlik yol yarım saate düştüSamsun'da yol yapımı tamamlandı: 1 saatlik yol yarım saate düştü

Eski İtalya Başbakanı Berlusconı hayatını kaybetti!Eski İtalya Başbakanı Berlusconı hayatını kaybetti!

Mayon Yanardağı yine harekete geçti! Çevresinde 13 bin kişi tahliye edildiMayon Yanardağı yine harekete geçti! Çevresinde 13 bin kişi tahliye edildi

Kontrolünü kaybeden İETT çok sayıda araca hasar vererek durabildiKontrolünü kaybeden İETT çok sayıda araca hasar vererek durabildi

MEB açıkladı: Görevde Yükselme Sınavı’ı ücretsiz!MEB açıkladı: Görevde Yükselme Sınavı’ı ücretsiz!

Güvenlik güçleri Kilis'te yapılan operasyonla rüşvet ağını çökerttiGüvenlik güçleri Kilis'te yapılan operasyonla rüşvet ağını çökertti

Kızılcık Şerbeti'nin başrolü gönlünü yakışıklı oyuncuya kaptırdı, İlk kare geldi!Kızılcık Şerbeti'nin başrolü gönlünü yakışıklı oyuncuya kaptırdı, İlk kare geldi!

Ünlü şovmen yeni saç tarzı ile dikkatleri üzerine çektiÜnlü şovmen yeni saç tarzı ile dikkatleri üzerine çekti

Beyin sisi nedir? Belirtileri nelerdir?Beyin sisi nedir? Belirtileri nelerdir?

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kırık şişeyle saldırdılar! Kavgayı ayırmaya gelen 2 polisi darp ettiler!
Kırık şişeyle saldırdılar! Kavgayı ayırmaya gelen 2 polisi darp ettiler!
İstanbul Boğazı'nda korkutan Olay: Yat su aldı, anında müdahale edildi
İstanbul Boğazı'nda korkutan Olay: Yat su aldı, anında müdahale edildi
Taksim Meydanı’nda seyir halindeki araç bir anda alev aldı
Taksim Meydanı’nda seyir halindeki araç bir anda alev aldı
Evini günübirlik kiraya verenlere polis operasyon yaptı, 100 bin Tl'den fazla ceza kesildi
Evini günübirlik kiraya verenlere polis operasyon yaptı, 100 bin Tl'den fazla ceza kesildi
Son Haberler
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakim karşısında! İşte ilk savunması
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer hakim karşısında! İşte ilk savunması
İstanbul uyuşturucu tacirlerine ağır darbe! Tam 530 kilogram!
İstanbul uyuşturucu tacirlerine ağır darbe! Tam 530 kilogram!
Van’da AK Parti İlçe Başkan Yardımcısına susturuculu silahla saldırı düzenlendi!
Van’da AK Parti İlçe Başkan Yardımcısına susturuculu silahla saldırı düzenlendi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavru Vatan Kıbrıs'ta!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavru Vatan Kıbrıs'ta!
MSB: Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi."
MSB: Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi."
Korucu babasını öldüren çocuk, tutuklandı!
Korucu babasını öldüren çocuk, tutuklandı!
Çok Okunanlar
İYİ Parti'nin demirbaşlarından olan önemli isim partiden istifa ettiğini açıkladı
İYİ Parti'nin demirbaşlarından olan önemli isim partiden istifa ettiğini açıkladı
Eski İtalya Başbakanı Berlusconı hayatını kaybetti!
Eski İtalya Başbakanı Berlusconı hayatını kaybetti!
İtalya da camileri konu alan yeni kanun teklifi Müslüman topluluk tarafından büyük tepki çekti
İtalya da camileri konu alan yeni kanun teklifi Müslüman topluluk tarafından büyük tepki çekti
Vilnius zirvesi öncesi Ankara'nın tavrı net! "Somut adım atın!"
Vilnius zirvesi öncesi Ankara'nın tavrı net! "Somut adım atın!"
Eskişehir'de sara krizine giren sürücü hakimiyetini kaybederek trafik kazasına neden oldu
Eskişehir'de sara krizine giren sürücü hakimiyetini kaybederek trafik kazasına neden oldu
Teröre bir darbe daha! Kaçarken yakalandılar!
Teröre bir darbe daha! Kaçarken yakalandılar!
Yorumlananlar
Ünlü gazeteci Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla koltukta oturmasını sert sözlerle eleştirdi
Ünlü gazeteci Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla koltukta oturmasını sert sözlerle eleştirdi
Milyonlarca emekliye peş peşe zam müjdesi! En düşük emekli maaşı rahat nefes aldıracak: Emekli masasındaki yeni rakamı gören havalara uçacak!
Milyonlarca emekliye peş peşe zam müjdesi! En düşük emekli maaşı rahat nefes aldıracak: Emekli masasındaki yeni rakamı gören havalara uçacak!
CHP'li Murat Karayalçın'dan Kılıçdaroğlu yönetimine sert sözler! Parlamenter sistem olsaydı hezimet olurdu
CHP'li Murat Karayalçın'dan Kılıçdaroğlu yönetimine sert sözler! Parlamenter sistem olsaydı hezimet olurdu
En çok tercih edilen Phlips Morris grubu sigara markalarının güncel fiyatları tiryakileri üzecek
En çok tercih edilen Phlips Morris grubu sigara markalarının güncel fiyatları tiryakileri üzecek