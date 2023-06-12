Takma Tırnak Birden Fazla Kullanılır Mı, Kaç Kere Kullanılır? Takma Tırnak Boyanır Mı?

Estetik görünümün en özel unsurlarından biri de el ve ayak bakımıdır. Tırnakların kusursuz görünümü bu görünümü destekler. Doğal ya da yapay olarak sağlanan bu unsurlar arasında takma tırnaklar da yer almaktadır. Takma tırnak birden fazla kullanılır mı, kaç kere kullanılır? Takma tırnak boyanır mı? İşte bu konuda merak edilenler…

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Takma Tırnak Birden Fazla Kullanılır Mı, Kaç Kere Kullanılır? Takma Tırnak Boyanır Mı?

Takma tırnaklar kaç kere kullanılır? Takma tırnak boyanır mı? Genellikle tekrar kullanılabilen bu ürünler doğru şekilde uygulandığında birkaç hafta sürebilirler. Takma tırnakların boyanıp boyanamayacağına gelince, takma tırnaklar genellikle önceden boyanmış olarak satılırlar ve farklı renk ve desen seçenekleri sunarlar. Takma tırnakların bir den fazla kullanım alanı mevcut olmakla beraber bu tırnakların her açıdan kişilere avantajlar sağladığı biliniyor. Böylelikle bu tırnaklar pek çok açıdan kişiler tarafından tercih ediliyor.

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Takma Tırnak Birden Fazla Kullanılır Mı?

Takma tırnaklar genellikle bir kez kullanılan yapay tırnaklardır. Bunlar, doğal tırnakların üzerine uygulanan yapay materyallerdir ve genellikle yapıştırıcı ile tutturulurlar. Takma tırnakları çıkarmak, tırnaklara zarar verebilir ve genellikle yeniden kullanılamazlar. Bu nedenle, takma tırnakları bir kez kullanıp ardından çıkarmanız tavsiye edilir.

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Takma Tırnaklar Nasıl Boyanır?

Takma tırnaklar boyanabilir. Eğer takma tırnaklarınız renksiz ise, üzerlerine oje veya tırnak cilası uygulayabilirsiniz. Takma tırnakları boyarken dikkatli olmanız önemlidir. Boyayı düzgün bir şekilde uygulamalı ve kurumasını beklemelisiniz.

Takma tırnakları çıkarmadan önce ojenin veya cilanın tamamen kurumasını beklemeniz gerekebilir, böylece takma tırnaklar zarar görmez.

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Takma Tırnaklar Boyandıktan Sonra Nasıl Çıkartılır?

Takma tırnakları boyadıktan sonra çıkarmak isterseniz, çıkarmadan önce oje çıkarıcı veya aseton gibi uygun bir çözücü kullanarak ojeyi veya cilayı çıkarmanız gerekebilir. Ancak, bu işlem takma tırnaklara zarar verebilir veya yapışkanlığını azaltabilir, bu yüzden dikkatli olmanız önemlidir.

Bazı tırnaklar boyanabilir özel bir yüzeye sahip olabilir. Bu tırnakları boyarken dikkatli olmanız ve uygun tırnak cilası veya boya kullanmanız gerekebilir. Boyama işleminden önce takma tırnak üreticisinin talimatlarını okumanız ve doğru ürünleri kullanmanız önemlidir.

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Takma Tırnak Çeşitleri Nelerdir?

Bakımsız görünen, yavaş uzayan ve kırılgan bir tırnak yapısına sahipseniz ve bu durum sizi rahatsız ediyorsa, ellerinize kısa zamanda güzel bir görünüm kazandıracak olan takma tırnakları kullanmaya başlayabilirsiniz. Profesyonel ya da amatör uygulamalar ile kısa sürede bakımlı ve uzun tırnaklara kavuşabilirsiniz.

  1. Amatör tırnaklar

Bütün bir tırnak görünümünde olup kozmetik marketlerde; modeline ve markasına göre 10, 12, 24 ya da 48'li paketler şeklinde satılır. El ve ayak tırnaklarının her birinin boyuna göre değişik ebatlarda tırnakların yer aldığı bu setler, isteğe bağlı olarak tırnak makası veya törpü yardımıyla kısaltılarak istenilen uzunluğa getirilebilir.

French, naturel, desenli veya tek renkli olmak üzere onlarca takma tırnak modelleri bulunuyor. Eğer oje kullanılacaksa düz tırnakların alımı tercih edilmelidir. Desenli ve french görünüme sahip olan tırnaklara koyu renkte oje kullanılmadığı takdirde oje kullanımı tavsiye edilmez.

  1. Profesyonel takma tırnaklar

Tek kullanımlık amatör kullanıma göre tasarlanan takma tırnaklardan daha estetik, doğal ve uzun ömürlüdür. Genelde güzellik salonu gibi yerlerde uygulanmakta olup takma işlemi sırasında jel ya da akrilik malzeme kullanılır. Profesyonel takma tırnaklar tırnağın bütününe değil sadece uç kısmına uygulanır, amatör tırnaklardan da bu yönüyle ayrılır. Bu tırnaklara protez tırnak da denilir.

Tırnağın ucuna göre istenilen uzunlukta kesilebilen protezlere tips adı verilir. Protez ile doğal tırnağın arasındaki kısmı aynı seviyeye getirebilmek için rengi şeffaf olan dolgu malzemesinin kullanılması gerekir. Tırnağın uzama durumuna göre genelde ayda bir kez olmak üzere tırnağın dibinden gelen kısımlar doldurularak tırnak bakımı yapılmış olur.

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Takma Tırnak Kullanımında Nelere Dikkat Edilmeli?

Kaliteli olan ve sağlam bir şekilde yapıştırılan takma tırnak 10 gün kadar rahatlıkla kullanılabilir. Yalnız bu kullanım süresi ellerin suyla olan temasına ve ne kadar çok kullanıldığına göre değişkenlik gösterir. Takma tırnakların uzun süre kullanılarak çıkarılmaması ve dolayısıyla tırnakların hava almasına mani olması;

Takma tırnak zararları arasında yer alır. Takma tırnak kullanımında dikkat edilecek bazı hususlar şunlardır:

  • Takma tırnaklar çıkarıldıktan sonra asetonlu pamuk yardımıyla tırnaklarda kalan yapıştırıcı artıklarının güzelce temizlenmesi gerekir.
  • Tırnaklar dip kısmından beslendiğinden tırnak diplerine zarar verecek uygulamalardan kaçınılmalıdır.
  • Tırnak bakımında nemlendirici olarak saf vazelin kullanılabilir. Vazelinin tırnak diplerine masaj yapılarak yedirilmesi gerekir.
  • 3 gün boyunca tırnaklar dinlendirilir. Takma tırnak en az 3 gün geçmeden tekrar takılmamalıdır.
  • Çok sık kullanımda tırnaklar hava almadığı için sararmalar oluşabilir.
  • Takma tırnak yapıştırıcısı kimyasal madde içerir. Bunun için tırnağın etle birleştiği kısımlarına değmemesine ve çok uzun müddet takma tırnağın takılı kalmamasına özen gösterilmesi gerekir.
  • Takma tırnağın mevcut tırnaktan çok küçük veya çok büyük olmamasına, tırnak yuvasına rahat bir şekilde yerleşmesine özen gösterilmelidir.
  • Tırnak etlerinin zarar görmesini engellemek için çok fazla yapıştırıcı kullanımından kaçınılmalıdır.
  • Takma tırnaklarınızın kolayca çıkmasını önlemek için sert el işlerinden ve su ile çok fazla temastan uzak durulması gerekir.

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