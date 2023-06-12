TÜİK, Nisan ayı işsizlik oranlarını açıkladı! Genç nüfus işsizlik oranı kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini yayınladı. Bu verilere göre, işsizlik oranı %10,2 olarak kaydedildi.

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TÜİK, Nisan ayı işsizlik oranlarını açıkladı! Genç nüfus işsizlik oranı kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı itibarıyla işsizlik verilerini kamuoyuna duyurdu. Bu bilgilere göre, işsizlik oranı nisanda %10,2 seviyesine yükselerek 0,1 puanlık bir artış gösterdi.

15 yaş ve üzeri nüfusta işsizlikten etkilenen kişi sayısı, bir önceki aya kıyasla 74 bin kişi artarak 3 milyon 585 bin kişiye ulaştı.

İşsizlik oranı, erkeklerde %8,1 olarak tahmin edilirken, kadınlarda ise %14,3 olarak hesaplandı.

TÜİK, Nisan ayı işsizlik oranlarını açıkladı!

GENÇ NUFUSTA İŞSİZLİK ORANI

Genç nüfusu (15-24 yaş arası) kapsayan işsizlik oranı, bir önceki aya göre 1,2 puanlık bir düşüşle %19,1 olarak kaydedildi. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %15,7 iken kadınlarda %25,4 olarak belirlendi.

Nisanda istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki aya kıyasla 521 bin kişi artarak 31 milyon 610 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı ise 0,8 puanlık bir artışla %48,4 seviyesine ulaştı. Bu oran erkeklerde %65,9 iken kadınlarda %31,2 olarak gerçekleşti.

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