Van’da AK Parti İlçe Başkan Yardımcısına susturuculu silahla saldırı düzenlendi!

AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Nuri Kıpçak, evine giderken maskeli bir kadının susturucu silahlı saldırısına uğradı.

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Van’da AK Parti İlçe Başkan Yardımcısına susturuculu silahla saldırı düzenlendi!

Van'ın merkez Edremit ilçesinde AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Mehmet Nuri Kıpçak, evinin önünde maskeli bir kadının silahlı saldırısına uğradı.

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Silah tutukluk yaptı

Olay, Edremit ilçesine bağlı Eminpaşa Mahallesi'nde, 10 Haziran günü saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Ellerindeki poşetle eve gittiği sırada maskeli bir kadının saldırısına uğrayan Başkan Yardımcısı Kıpçak, susturucu takılı silahın tutukluk yapmasıyla kurtuldu. Bu sırada saldırgan ile Kıpçak arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedede Kıpçak, silah dipçiğinin başına vurulmasıyla yaralandı. Saldırgan haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Saldırgan takip etti

İHA muhabirine konuşan AK Parti Edremit İlçe Başkan Yardımcısı ve Urartu Kalkınma Sivil Toplum ve Diyalog Derneği Başkanı Mehmet Nuri Kıpçak, elindeki poşetlerle karanlık sokakta yürürken kendisine doğru yönelen birini gördüğünü belirtti. İlk etapta kendisine yönelik bir saldırı yapıldığını anlamadığını anlatan Kıpçak, "Sokak lambasına gelinceye kadar bana yönelik bir girişim olduğunu anlamadım. Işığın içerisine girince maskeli, kapalı giysi giyen ve elinde inşaat eldiveni olduğunu gördüm. Daha sonra ucuna susturucu takılı silahı fark ettiğim gibi üzerine atladım. Elindeki silahı tuttum ama ne yaparsam bu silahı alamadım. Bu sırada aramızda bir arbede yaşandı. Gelirken yaklaşık 7 kez ve yerdeyken de birkaç kez tetiğe bastı ama her defasında silah tutukluk yaptı. O arada da elindeki silahla kafama vurdu. Kafamda kan aktı, o sırada kaçmaya çalıştı ama izin vermedim" dedi.

"Senin için değil, başka biri için geldim"

Daha sonra durumu emniyet ekiplerine bildirdiklerini dile getiren Kıpçak, "Daha sonra "beni öldürme" diye yalvarmaya ve "senin için değil, başka biri için geldim" dedi. Tabi saldırıyı yapan kadın hiç tanımadığımız biriydi. Her vatandaş gibi bizim de bir siyasi tercihimiz vardır. Eğer bunlar siyasi fikrimden dolayı buna yeltenmişse Allah yanlarına bırakmasın. Bizler hiçbir zaman doğrudan vazgeçmedik. Bir canımız var, devletimize feda olsun. Bu eylemler bizi doğru bildiğimiz yoldan şaşırtmayacaktır. Devletimizden tek ricam; bu eylemi gerçekleştirenlerin bulunması ve caydırıcı cezayı vermesini istiyoruz. Bu yüzden devletimize inanıyor ve güveniyoruz" diye konuştu.

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