CHP'li gazeteci Merdan Ynardağ, seçim yenilgisini Akşener'e kesti, CHP'li seçmene çok ağır sözler söyledi

CHP yandaşı gazeteci Merdan Yanardağ, muhalefetin Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde uğradığı hezimete ilişkin açıklamalarda bulunarak seçim yenilgisini Akşener'e kesti, CHP'li seçmene çok ağır sözler söyledi

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CHP yandaşı gazeteci Merdan Yanardağ, muhalefetin Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde uğradığı hezimete ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP seçmenine ağır sözler sarf eden Yanardağ, yenilgiyi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yıktı.

CHP yandaşı gazeteci Merdan Yanardağ, muhalefetin Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde uğradığı hezimete ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP seçmenine ağır sözler sarf eden Yanardağ, Kemal Kılıçdaroğlu'na arka çıkarak yenilgiyi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yıktı.

CHP'li gazeteci Merdan Ynardağ, seçim yenilgisini Akşener'e kesti, CHP'li seçmene çok ağır sözler söyledi

"SÜZME BİR APTALLIK"

28 Mayıs'taki ikinci tur seçiminde yeniden Cumhurbaşkanı seçilerek muhalefeti hezimete uğratmasının ardından 'Ağır yenilgi aldık' diyen CHP'lilere ağır sözler söyleyen Yanardağ, "CHP'de bir değişim tartışması var. Bu seçimin sonucunda. Fakat seçim sonuçlarının soğukkanlı bir şekilde değerlendirildiğini düşünmüyorum. Küçük iktidar hesaplarına Türkiye'nin genel gidişinin rotasının, yönünün yeniden tartışılması feda ediliyor diye düşünüyorum. 'Ağır bir yenilgi aldık' diyen bir muhalefet var. Bunun süzme bir aptallık olduğunu düşünüyorum. Altını çizerek belirtiyorum. Bu son derece aptalca. Hiçbir bilimsel temeli olmayan tarihsel sosyolojik perspektiften yoksun bir yorumdur." dedi.

CHP'li gazeteci Merdan Ynardağ, seçim yenilgisini Akşener'e kesti, CHP'li seçmene çok ağır sözler söyledi

"AKŞENER'E RAĞMEN KAZANILAN YÜZDE 48 OY VAR"

Seçim hezimetini İYİ Parti ve Akşener'e yıkan Yanardağ, "Ortada ağır bir yenilgi yoktur. Ben en büyük tehlikenin şu anda yenilgi psikolojisi olduğunu düşünüyorum. Bu Millet İttifakı'nın, CHP'nin yaptığı hataları tartışmayacağımız anlamına gelmez. İnsanlar kendi küçük dar siyasi hesaplarını, grup hesaplarını bir yana bıraktılar ve Meral Akşener'e rağmen kazanılan bir yüzde 48 oy var. Çünkü ilk ve ikinci turda bir bölüm İYİ Partililerin oy vermediğini, masadan kalkıldığını ve kazanamayacak aday tartışmasının yapıldığını gayet iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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