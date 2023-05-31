Muhalif olması ile bilinen Ahmet sonuç isimli ünlü yayıncı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında sosyal medyadan çok sert açıklama yaptı

Cumhurbaşkanlığı seçiminde halkın demokratik hakkını kullanarak Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçmesinin ardından, muhalif taraflarda çok büyük çalkantılar yaşanmaya başladı.

Bazı kesimler Kemal Kılıçdaroğlu'nun yola devam etmesini isterken, büyük bir tarafta artık koltuktan inmesi gerektiğini, koltuk sevdasını bırkması gerektiğini söyleyerek "değişim" mesajları vermeye başladı.

"Neyi kutluyorsunuz lan siz"

İktidar tarafının bulduğu her fırsatta kötülemeye çalışan Ahmet Sonuç isimli ünlü yayıncının, bu sefer Kemal Kılıçdaroğlu'nun yer aldığı bir sosyal medya paylaşımına yaptığı açıklama gündem oldu. Muharrem Erkek'in, Kemal Kılıçdaroğlu ile gülerken çekilmiş bir fotoğrafını "hak hukuk adalet" açıklaması ile paylaşması üzerine "Jahrein" lakaplı Ahmet sonuç, kendi sosyal medya hesabı üzerinden "Neyi kutluyorsunuz lan siz? Pişmiş kelleler" ile başlayan bir paylaşım yaptı.

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"Şerefsizler"

Jahrein paylaşımına şu sözlerle devam etti; "Yüzlerce mesaj aldım gençlerden. Ülkeden nasıl kaçarım? Hayatım bitti. Şeriat mı gelecek? intihar edeceğim hakkını helal et diye. Referandumdu, domuz bağıydı, son seçimdi diye anksiyete hastası ettiniz gençleri. ŞEREFSİZLER!"

Neyi kutluyorsunuz lan siz? Pişmiş kelleler.

Yüzlerce mesaj aldım gençlerden. Ülkeden nasıl kaçarım? Hayatım bitti. Şeriat mı gelecek? Ntihar edeceğim hakkını helal et diye.

Referandumdu, domuz bağıydı, son seçimdi diye anksiyete hastası ettiniz gençleri.

ŞEREFSİZLER! https://t.co/zwdBwPViKz Haberin Devamı May 31, 2023

Paylaşımın altına gelen bazı yorumlar

"Siz benim çocuğumu aglattiniz bundan sonra o koltuklardan kalkana kadar bende sizin ananızı aglatmazsam namerdim"

"Gençlere karamsarlık aşılayıp kendileri gülüyorlar. İyi izleyin bunları"

" Sizde yüz kalmamış istifa edin istifa"

"Emeklilik pozumu?) SHE (siyasi hayattan emeklilik)"

"Bundan yıllar sonra eğer birisi bana "o dönem seni en fazla rahatsız eden neydi" şeklinde bir soru sorarsa cevabım "pişkinlik" olacak."

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