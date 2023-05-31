Şırnak'ta şehit olan polis memurunun adı kızının isteği üzerine zırhlı araca koyuldu

PKK terör örgütü'nün hain saldırısı sonucu, şehit düşen polis memuru Şahin Altmış'ın kızı babasının adının yaşatılmasını istedi. Kızının isteğini kırmayan, polis teşkilatı bir zırhlı araca "Şehit Şahin Altmış" ismini verdi. 'Şehit Şahin Altmış' adlı aracın siren sesini duyup balkona koşan ailesi, duygulandı.

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Şırnak'ta şehit olan polis memurunun adı kızının isteği üzerine zırhlı araca koyuldu

Adana Emniyet Müdürü, Şırnak'ta 13 Eylül 2015 tarihinde gerçekleşen terör saldırısında şehit olan polis memuru Şahin Altmış'ın ailesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Altmış'ın kızı Zeynep Altmış, İnci'ye bir talepte bulundu. Talep, babasının isminin bir aracın üzerine yazılmasını içeriyordu.

İnci'nin direktifiyle, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne ait bir zırhlı araç, "Şehit Şahin Altmış" adıyla isimlendirildi. Bu adlandırma, Altmış'ın anısını yaşatmak ve onurlandırmak amacıyla gerçekleştirildi.

Şırnak'ta şehit olan polis memurunun adı kızının isteği üzerine zırhlı araca koyuldu

Zırhlı araçla şehri gezdiler

Çevik Kuvvet ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, zırhlı araçla Şahin Altmış'ın ailesinin bulunduğu sokağa ulaştı.

Siren sesleriyle dikkat çeken araç, Altmış ailesinin balkona çıkmasına neden oldu. Zeynep, Ali Enes ve Özlem Altmış, zırhlı aracı görünce büyük bir duygusallık yaşadı.

Altmış ailesi, zırhlı araca dokunarak ve hatıra fotoğrafları çekerek bu özel anıları ölümsüzleştirdi. Ardından, araca binerek şehir turu attılar ve unutulmaz bir deneyim yaşadılar.

Şırnak'ta şehit olan polis memurunun adı kızının isteği üzerine zırhlı araca koyuldu

Bombalı saldırıdan sağ kurtuldu

Şehit Altmış'ın eşi Özlem Altmış, daha şehitlik mertebesine ulaşmadan önce 2 saldırıdan sağ kurtulduğunu ifade etti.

"2'nci Doğu görevi için gitmişti ve 14 ay görev yaptı. Şehit olmadan 1 ay önce bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmişti.

Eşim o saldırıdan sağ kurtuldu ve teröristler etkisiz hale getirildi. O saldırından 3 hafta sonra da kaldığı lojmana roketatarlı saldırı düzenlediler.

Eşim bu saldırıdan da sağ kurtuldu. Son saldırıda ise eşim, kahramanca silahına davranıp, teröristlerin üzerine koşup, birini etkisiz hale getirmiş. Daha sonra bomba yüklü araç patlatıldığında, eşim şehit düşmüş."

Şırnak'ta şehit olan polis memurunun adı kızının isteği üzerine zırhlı araca koyuldu

"Bu büyük bir onur ve gurur bizim için"

Şehidin kızı Zeynep Altmış ise şunları söyledi:

"Babam şehit olduğu gün evden, 'Babam gitti, bir daha geri dönmeyecek' diyerek çıkmıştım. Şimdi kapımıza onun adının yazılı olduğu zırhlı araç geldi.

Bu büyük bir onur ve gurur bizim için. Babam eve gelmese de onun adını taşıyan aracının gelmesi, bir anlamda görevine devam ediyor olması beni çok duygulandırdı."

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