Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebatiden olay olan görüntülere dair açıklama geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de bulunduğu uçağın, hava şartları nedeniyle rötar yapması durumunda bazı yolcular, yanlışlıkla bunun Bakan Nebati'nin gecikmesinden kaynaklandığını düşündü ve tepkilerini göstermeye başladı.

Bu durumun hemen ardından, bakan ile bu yolcular arasında bir tartışma yaşandı.

"Kamuoyuna tamamen çarpıtılarak yansıtılmıştır"

Tartışmada sesler yükseldi, Nureddin Nebatiye karşı "Hak, hukuk, adalet" sloganları atıldı. Bu duruma tepki gösteren Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ""AK Parti kazandı, Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı, hazmedin kardeşim." diyerek tepki gösterdi. Tartışma görüntülerinin sosyal medyaya düşmesiyle gündem değişti.

Haberin Devamı

Görüntülerin halkta yanlış algı oluşturduğunu söyleyen Nurettin Nebati sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı:

"29 Mayıs 2023 Pazartesi günü akşam saatlerinde, benim de yolcusu olarak yer aldığım Ankara-İstanbul uçağında yaşananlar, kamuoyuna tamamen çarpıtılarak yansıtılmıştır. İki gündür konuyla ilgili manipülasyonun devam etmesi üzerine, kamuoyunu doğru bilgilendirmek için bir açıklama yapmak zaruri hale gelmiştir".

" Hava muhalefetidir"

Olayın yanlış yönlendirmeyle algı operasyonuna dönüştüğünü belirten Nebati paylaşımına böyle devam etti:

Haberin Devamı

"Öncelikle, uçağın kalkış saatinde yaşanan gecikmenin şahsımla hiçbir ilgisi kesinlikle yoktur. Rötar yaşanmasının tek sebebi, diğer yolcularla birlikte bana da bildirilmiş olduğu üzere hava muhalefetidir. Kaldı ki ben uçakta yerimi aldıktan sonra bazı diğer yolcuların da binişlerini gerçekleştirmeye devam ettikleri, kaydedilen görüntülerden açıkça anlaşılmaktadır."

"CHP'li vekil yanlış yönlendirdi"

"Uçaktaki yerimi aldığım esnada, bir CHP milletvekilinin provokatif yönlendirmesi sebebiyle, millet iradesini içine sindirememiş bir grubun sözlü sataşmasına maruz kaldım. Gecikmenin sebebi hava muhalefeti olmasına rağmen, sanki benden kaynaklanıyormuş gibi bir algı yaratmaya çalışarak olmadık suçlamalarda bulundular."

29 Mayıs 2023 Pazartesi günü akşam saatlerinde, benim de yolcusu olarak yer aldığım Ankara-İstanbul uçağında yaşananlar, kamuoyuna tamamen çarpıtılarak yansıtılmıştır. İki gündür konuyla ilgili manipülasyonun devam etmesi üzerine, kamuoyunu doğru bilgilendirmek için bir açıklama… — Dr.Nureddin NEBATİ?? (@NureddinNebati) May 31, 2023

"Tamamen bir algı operasyonu"

"Bu sebepledir ki kötü niyetli hiçbir algı operasyonu, milletimizle asla aramıza giremeyecek, kopmaz gönül köprülerimize asla zarar veremeyecektir. Bu durum, geride bıraktığımız Seçim sonuçlarıyla da zaten milletimiz tarafından bir kez daha tescillenmiştir. Sorumlu gazetecilik anlayışı ve basın ahlakıyla hiçbir şekilde bağdaşmayan, tamamen bir algı operasyonundan ibaret bu çirkin çarpıtmaları milletimizin takdirine bırakıyor, bu malum çevreleri, yalanlar üzerine asla siyaset inşa edilemeyeceği gerçeğini artık kabullenmeye davet ediyorum."

"Millete hizmetkar olmaya geldik"

Bakan Nebati paylaşımına şu sözlerle devam etti:

"Bunun üzerine, bu şahıslara yaşanan rötarın sebebini ve milletimizin demokratik tercihlerini artık kabullenmeleri gerektiğini açık ve net bir şekilde hatırlattım. Bu hatırlatmayı da sadece bu birkaç şahsa yönelik yaptım. Asla unutulmamalıdır ki bizler, 21 yıldan bu yana milletimize efendilik taslamak şöyle dursun, tam tersine hizmetkar olmak, ülkemize asırlık eserler kazandırmak için gece gündüz çalışan bir siyaset anlayışının neferleriyiz."

"Yalanlar üzerine asla siyaset işlemez"

Sosyal medyada paylaştığı yazıyı basın ahlakı ve gazetecilik görevi ile ilgili bir paragrafla bitiren Nebati'nin son açıklaması bu şekildedir: