Başkan Ali Koç 42 Milyon harcadı, yine de başarılı olamadı

Galatasaray, 2022-2023 sezonunda Süper Lig şampiyonu olarak büyük bir başarı elde etti. Bu zaferle birlikte Fenerbahçe'yi şampiyonluk sayısı açısından 4 adım geride bıraktı.

Fenerbahçe'nin Ali Koç yönetimi altında gerçekleştirdiği sezon boyunca yapılan transfer harcamaları ise dikkat çeken bir konu oldu. Özellikle Ersun Yanal döneminde 2013-2014 sezonunda kazanılan Süper Lig zaferinden sonra yapılan harcamaların göz önünde bulundurulması kaçınılmazdı.

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Fenerbahçe, oldukça hareketli bir transfer dönemi geçirdiği 2022-2023 sezonunda dikkat çekti.

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Transfer döneminde yapılan teknik adam değişikliğiyle birlikte Fenerbahçe, kadrosuna 15 yeni futbolcu dahil etti.

Özellikle geçen sezon İsmail Kartal ile yaşanan başarılı sürecin ardından teknik direktör konusunda önemli bir hamle yapıldı.

Fenerbahçe yönetimi, Kartal'ın başarısına rağmen dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jorge Jesus'u takımın başına getirdi. Bu hamle, takımın geleceği açısından büyük önem taşıyor.

15 yeni futbolcu alındı

Fenerbahçe, Başkan Ali Koç'un "4-5 isimle transferi kapatma" açıklamasına rağmen, teknik direktör Jorge Jesus'un isteğiyle transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.

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Özellikle hücum hattını güçlendirmeye odaklanan Fenerbahçe, geleceği düşünerek yapılan yatırımlara da önem verdi.

Hücum bölgesine Joao Pedro, Michy Batshuayi, Joshua King, Emre Mor, Emre Demir ve Bruma gibi önemli isimleri transfer eden Fenerbahçe, savunmayı da Luan Peres, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski, Samet Akaydin ve Jayden Oosterwolde gibi oyuncularla güçlendirmeye çalıştı.

Orta alana Lincoln Henrique ve Willian Arao gibi isimleri ekleyen sarı-lacivertliler, kaledeki eksikliği ise İrfan Can Eğribayat ile giderdi.

Fenerbahçe, geleceğe yatırım yapma stratejisi doğrultusunda 19 yaşındaki Tiago Çukur'u kadrosuna katarak başka bir takıma kiraladı.

Transfer döneminde Fenerbahçe, yaklaşık 42 milyon euro harcadı. Ayrıca geçen sezon kiralık olarak forma giyen Diego Rossi'yi de 5,5 milyon euroluk bir bedelle satın alma opsiyonuyla transfer etti.

Ali Koç yine kupa kazanamadı

Bunca transfere rağmen geçen seneki pozisyonunda bir değişiklik olmayan Fenerbahçe'de sinirler de gerilmeye başladı. Sık sık stadyumdan 'Yönetim istifa' seslerinin yükselmesi dikkat çekerken Başkan Ali Koç ise 5 senedir oturduğu koltukta henüz kupa kaldırma sevinci yaşayamadı.

Sarı-lacivertliler gözünü haziran ayında oynanacak olan Türkiye Kupası finaline dikti.

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