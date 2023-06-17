Cem Uzan aktif siyaseti bıraktığını açıklayarak çok konuşulacak açıklamalar yaptı

Firari Cem Uzan, "Aktif siyaseti bırakıyorum. Türkiye'nin önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığı vardır, Türkiye'nin birleşimesi gerekir ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek olunması gerekir." açıklamasında bulundu.

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Cem Uzan aktif siyaseti bıraktığını açıklayarak çok konuşulacak açıklamalar yaptı

Fransa'da yaşayan Genç Parti Kurucu Genel Başkanı firari Cem Uzan, siyaseti bıraktığını açıkladı.

Uzan, "Aktif siyaseti bırakıyorum. Türkiye'nin konuları gündeme geldiği zaman fikrimi öğrenmeyi isteyenlere her zaman destek olurum. Türkiye'nin önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığı vardır, Türkiye'nin birleşimesi gerekir ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek olunması gerekir." açıklamasında bulundu.

Cem Uzan aktif siyaseti bırktığını açıklayarak çok konuşulacak açıklamalar yaptı

"İŞ HAYATIMA GERİ DÖNÜYORUM"

"Ben aktif siyaset şapkasını çıkardım." diyen Uzan, "Benim için sade bir vatandaş olarak fikrimi soranlara fikrimi söylerim. Genç Parti de kendi yolunda gidecektir. Oradaki arkadaşlar doğru gördükleri şekilde partiyi ilerletecektir. Ben iş hayatıma geri dönüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Cem Uzan aktif siyaseti bırktığını açıklayarak çok konuşulacak açıklamalar yaptı

"Sayın Erdoğan doğru söylüyor"

Cem Uzan, CHP'ye ilişkin ise şunları söyledi:

"Muhalefeti destekleyen medya, sanki tek muhalefet CHP gibi gösteriyor. CHP tek muhalefet olarak gösterildiği sürece hiçbir şekilde iktidar olamaz. CHP en son 1979 senesinde iktidar oldu. Ondan sonra sosyal demokratlar 1991’de sayın Erdal İnönü’nün başkanlığında ortak koalisyon olarak iktidar oldular. Sonra da Bülent Ecevit’in liderliğinde 1999’da sosyal demokrat bir parti iktidar oldu. CHP 1979’dan beri iktidar değil ve olamaz da. Sayın Erdoğan doğru söylüyor, bu kafayla gittikleri sürece hiçbir şey yapamazlar. CHP'nin yanına AK Parti'den çıkma partileri alarak merkez sağdan oy alamazsınız."

Cem Uzan aktif siyaseti bırktığını açıklayarak çok konuşulacak açıklamalar yaptı

"CHP, İSTANBUL VE ANKARA'YI DA KAYBEDECEK"

Cem Uzan CHP'nin son durumunu değerlendirerek şu sözleri söyledi:

"İmamoğlu da çok dikkat etsin. Pirince giderken bulgurdan olmak diye bir laf var bu ülkede. Şimdiden söyleyeyim İstanbul ve Ankara'yı da kaybedecek CHP. Hatta ve hatta adayın kişiliğine bağlı olarak mart ayında yapılacak seçime kadarki süreçte Erdoğan'ın sergileyeceği birleştirici bir tavrın olacağını var sayıyorum, bunun inandırıcılığı ne boyutta olursa İzmir bile CHP tarafından kaybedilebilir."

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