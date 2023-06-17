Özgür Özel'den yer yerinden oynatacak Abdüllatif Şener açıklaması: "İçim acıyarak, kanım donarak izledim"

CHP eski milletvekili Abdüllatif Şener'in önceki gün "Ben seçimlerde Kılıçdaroğlu'na oy vermedim, Sinan Oğan'a verdim" açıklaması CHP'de şok etkisi yaratarak ardı ardına Şener'e çok sert Tepkiler ve açıklamalar geliyor. En sert tepkiyi ise partinin gurup başkanı Özgür Özel'den geldi.

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CHPde Abdüllatif Şener, depremi devam ediyor. Şener'e parti içinden ve çevrelerinden çok sert eleştiriler gelmeye devam ediyor. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Abdüllatif Şener'in "Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermedim" itirafına tepki gösterdi. Özel, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"ONA OY ATAN CHP'LİLERE DE ÖZÜR BORCUMUZ VAR"

"Abdüllatif Şener'in açıklamalarını içim acıyarak izledim. Bugün televizyonlarda gördük, kanımız dondu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin toplumun belli kesimlerine açılması için, Şener CHP listelerinde kendine yer buldu. Samimiyetle şunu söyleyeyim; hangi CHP'linin yerine yer bulduysa o arkadaşımızın hakkını yedi, bizim de o arkadaşımıza özür borcumuz var. Ona oy atan CHP'lilere de özür borcumuz var. Şener, takındığı tutumdan sonra, ikinci turdan önce istifa etmiş. Orada da suçüstü yakalandı, ki Genel Başkan'a ikinci turda da birinci turda da oy vermemiş. Vicdanı kara, kalbi kurumuş. Teşekkür etmesi gereken yerde kendisine aynı alanı açmadı diye ihanet eden anlayışa ne denir. Bunun tekrarlanmaması için üzerimize ne düşüyorsa onu yapacağız. Bu Seçim sonucu Abdüllatif Şener'in seçildiği seçimin sonucundan da ders almak lazımmış. Şener'i listemize koyup da oy verdirttiğimiz, onu buraya taşıyıp da taşıyamadığımız CHP'lilerden özür dilemekten başka sözümüz yok. Kendisi cevaba değecek biri değil"

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