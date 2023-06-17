Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu başladı, öğrenciler sınavda

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), bugün saat 10.15'te başladı. Sınav süresi bu yıl 30 dakika uzatarak 165 dakika olarak belirlendi.

TYT'de Türkçe testi 40 soru içerirken, sosyal bilimler testi tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5 ve din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5 soru olmak üzere toplamda 20 sorudan oluşuyor. Ayrıca, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde ise fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 soru yer alıyor.

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İkinci oturum yarın

YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ise yarın saat 10.15'te gerçekleştirilecek. Adaylara 180 dakika süre verilecek ve toplamda 160 soru çözülecek. AYT'de Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1 testi 40 sorudan oluşurken, sosyal bilimler-2 testi 40, matematik testi 40 ve fen bilimleri testi de 40 soru içeriyor.

YKS'nin üçüncü ve son oturumu ise Yabancı Dil Testi (YDT) olacak. YDT, yarın saat 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak.

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Sınava katılan adaylar, sabah oturumları için saat 10.00'dan öğleden sonra oturumları için ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

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