MİT, kırmızı kategoride aranan MLKP sorumlusunu etkisiz hale getirdi

MİT, MLKP'nin Suriye sorumlularından olan ve Kırmızı Kategori'de aranan Osman Nuri Ocaklı'yı etkisiz hale getirdi

MİT, MLKP terör örgütüne bağlı olan ve Türkiye'de birçok eylemi yönlendiren Osman Nuri Ocaklı'nın Suriye'de bulunan ve Kırmızı Kategori'de aranan biri olduğunu tespit etti. Ocaklı, son zamanlarda Bursa'daki cezaevi saldırısı dahil olmak üzere birçok terör eylemini organize eden MLKP'nin en üst düzey yöneticilerinden biriydi.

Operasyonun gerçekleştirilmesi için MİT, saha ajanlarını görevlendirdi ve ajanlar farklı zamanlarda ve yerlerde Ocaklı'yı takibe aldı. Titizlikle yürütülen çalışmalar sonucunda MİT, uygun bir zaman ve yerde operasyon düzenleyerek Osman Nuri Ocaklı'yı etkisiz hale getirdi. Bu operasyon, MLKP'ye büyük bir darbe vurdu ve örgütün Suriye'deki en üst düzey yöneticilerinden birinin ölümüyle sonuçlandı.

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Osman Nuri Ocaklı'nın MLKP'deki rolü ve faaliyetleri

Osman Nuri Ocaklı, MLKP'nin Türkiye'deki silahlı aparatı olan FESK sorumlusu olarak 2000 yılından itibaren faaliyet gösterdi. Bu dönem boyunca terör eylemlerine devam etti ve PKK ile yakın örgütsel ilişkiler içerisinde bulundu. Kasım 2014'te Irak'ın Kandil bölgesine geçti ve 2015 yılında Suriye'nin Ras-El Ayn bölgesinde faaliyetlerine devam etti.

Osman Nuri Ocaklı, MLKP'nin Suriye sorumlusu olan Baran kod Bayram Namaz'ın sağ kolu ve örgütün Suriye'deki üçüncü adamı olarak görev yapıyordu. 2019 yılında Bayram Namaz'ın etkisiz hale getirilmesinin ardından MLKP Suriye Sorumlusu olan Ahmet Şoreş kod Zeki Gürbüz'ün yardımcısı olarak faaliyetlerine devam etti. Temmuz 2022'den itibaren ise Suriye'nin Ayn El Arap bölgesinde sorumluluk düzeyinde faaliyetler yürütmekteydi.

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MİT'in başarılı operasyonuyla birlikte, Osman Nuri Ocaklı'nın etkisiz hale getirilmesi MLKP'ye büyük bir darbe indirdi ve örgütün Suriye'deki yönetim kadrosunda önemli bir boşluk oluştu. Bu operasyon, terör örgütüne karşı yapılan mücadelede önemli bir adım olarak değerlendirildi.

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