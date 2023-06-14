MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon, Fethi Sekin'in intikamı alındı!

MİT, 2017'de polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu İzmir Adliyesi saldırısının talimatını veren PKK/KCK’nın sözde sorumlularından Abdulkahar Karasaç'ı Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.

YAYINLAMA
Google News
MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon, Fethi Sekin'in intikamı alındı!

Türkiye İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın özel operasyonlar sorumlularından olan Abdulkahar Karasaç'ı, Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.

MİT, Karasaç'ın 2017 yılında polis memuru Fethi Sekin'in İzmir Adliyesi saldırısına ilişkin emri verdiğini belirledi. Bu sebeple Karasaç, hedef listesine dahil edildi ve yer tespiti için sahadaki ajanlar tarafından yakından takip edildi.

Karasaç, Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alıyordu ve örgütün özel güç biriminde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Ayrıca, örgüt tarafından kullanılan hava araçlarının geliştirilmesinde de rol aldığı belirlendi.

MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon, Fethi Sekin'in katili öldürüldü!

MİT YAKIN TAKİBE ALDI

MİT, bombalı eylem ve saldırıların düzenleyicisi olduğu tespit edilen ve terör örgütü tarafından özel güce bağlı havacılık birimi sorumluluğuna getirilen Abdulkahar Karasaç hakkında bilgi toplamak amacıyla saha ajanlarını görevlendirdi.

Karasaç, uzun süren takip ve araştırma faaliyetlerinin ardından MİT tarafından Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen bir çalışma/operasyon sonucunda etkisiz hale getirildi.

KARASAÇ KİMDİR?

Karasaç, terör örgütünün İstanbul'daki özel güç yapısında faaliyet göstermesi ve 2017 yılında İzmir Adliyesi'ne yönelik saldırıyı planlayarak polis memuru Fethi Sekin'i şehit eden örgüt mensupları arasında yer almaktaydı.

Daha sonra Karasaç, Irak'ın kuzeyine kaçarak örgütün Özel Güç birimine bağlı Havacılık Birimi'nde Suriye ve Irak'ta faaliyet gösterdi.

MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon, Fethi Sekin'in katili öldürüldü!

Abdulkahar Karasaç, yurtiçinde gerçekleştirilen maket uçak ve drone saldırılarının planlayıcısı ve uygulayıcısı olarak görev yapıyordu.

Güvenlik kaynakları, Türkiye Cumhuriyeti ve güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen eylemlerde yer alan hiçbir teröristin MİT'ten kaçamayacağını ve dünyanın herhangi bir yerinde olsalar dahi MİT tarafından tespit edileceklerini vurgulayarak, bu teröristlerin mutlaka bir gün MİT tarafından cezalandırılacaklarını belirtti.

Fethi Sekin kimdir, nasıl şehit oldu? Fethi Sekin nereli?Fethi Sekin kimdir, nasıl şehit oldu? Fethi Sekin nereli?

Hangi ilçeler il olacak? il olmaya aday ilçeler hangisi? 2023'te hangi ilçeler il olacak?Hangi ilçeler il olacak? il olmaya aday ilçeler hangisi? 2023'te hangi ilçeler il olacak?

Şimşek kolları sıvadı! Ekonomide yeni yol haritası çiziliyor!Şimşek kolları sıvadı! Ekonomide yeni yol haritası çiziliyor!

Meral Akşener partisindeki istifa çağrılarına çarpıcı bir cevap verdiMeral Akşener partisindeki istifa çağrılarına çarpıcı bir cevap verdi

Kabine toplanıyor, Erdoğan kararları açıklayacak! İşte kabine gündemiKabine toplanıyor, Erdoğan kararları açıklayacak! İşte kabine gündemi

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Esnaf Kaçtı, kargalar kovaladı! Karga çetesi vatandaşlara böyle saldırdı!
Esnaf Kaçtı, kargalar kovaladı! Karga çetesi vatandaşlara böyle saldırdı!
Ünlü oyuncu Katıldığı ödül töreninde depremzedelerin oy seçimi ile ilgili çarpıcı sözler söyledi
Ünlü oyuncu Katıldığı ödül töreninde depremzedelerin oy seçimi ile ilgili çarpıcı sözler söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, asgari ücret hakkında neler söyledi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, asgari ücret hakkında neler söyledi?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez bir araya geliyor, tarih açıklandı!
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez bir araya geliyor, tarih açıklandı!
Son Haberler
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin ekonomi politikası hakkında değerlendirmelerde bulundu!
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin ekonomi politikası hakkında değerlendirmelerde bulundu!
Uşak'ta Osmanlı Tarihi muhteşem gösteriyle ModaFest'te Canlandı, İşte o muhteşem görüntüler
Uşak'ta Osmanlı Tarihi muhteşem gösteriyle ModaFest'te Canlandı, İşte o muhteşem görüntüler
AK Parti’de TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ oldu.
AK Parti’de TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ oldu.
THY, "Türkiye'nin en değerli markası" liderliğini 5'inci kez korudu
THY, "Türkiye'nin en değerli markası" liderliğini 5'inci kez korudu
THY, "Türkiye'nin en değerli markası" liderliğini 5'inci kez korudu
THY, "Türkiye'nin en değerli markası" liderliğini 5'inci kez korudu
İstanbul'da kaçak botoks ilacı operasyonunda yüklğ miktarda kaçak ürün ele geçirildi
İstanbul'da kaçak botoks ilacı operasyonunda yüklğ miktarda kaçak ürün ele geçirildi
Dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı, 100 hastadan 3'ü ölüyor!
Dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı, 100 hastadan 3'ü ölüyor!
Çok Okunanlar
Kabine toplanıyor, Erdoğan kararları açıklayacak! İşte kabine gündemi
Kabine toplanıyor, Erdoğan kararları açıklayacak! İşte kabine gündemi
MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon, Fethi Sekin'in intikamı alındı!
MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon, Fethi Sekin'in intikamı alındı!
Meral Akşener partisindeki istifa çağrılarına çarpıcı bir cevap verdi
Meral Akşener partisindeki istifa çağrılarına çarpıcı bir cevap verdi
Milli Savunma Bakanlığı Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde yapılan operasyonla teröristlere darbe vurulduğunu açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde yapılan operasyonla teröristlere darbe vurulduğunu açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'da verdiği mesajlar Dünyada gündem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'da verdiği mesajlar Dünyada gündem oldu
Beslenme ve Diyet Uzmanından uyarı! Yaz beslenmesi nasıl olmalı?
Beslenme ve Diyet Uzmanından uyarı! Yaz beslenmesi nasıl olmalı?
Muhalefetin içindeki fırtına: İstifa sesleri yükselirken televizyon çıkışlarına onay şartı
Muhalefetin içindeki fırtına: İstifa sesleri yükselirken televizyon çıkışlarına onay şartı
Yorumlananlar
Ünlü gazeteci Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla koltukta oturmasını sert sözlerle eleştirdi
Ünlü gazeteci Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla koltukta oturmasını sert sözlerle eleştirdi
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain mayına kurban giden şehidimiz Konya'da son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain mayına kurban giden şehidimiz Konya'da son yolculuğuna uğurlandı
Türkiye'nin ilk kurulan uçak fabrikası milyonluk yatırımla yeniden hayat buluyor
Türkiye'nin ilk kurulan uçak fabrikası milyonluk yatırımla yeniden hayat buluyor
Fatih Erbakan katıldığı toplantıda Millet İttifakını eleştirdi
Fatih Erbakan katıldığı toplantıda Millet İttifakını eleştirdi