MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon, Fethi Sekin'in intikamı alındı!

Türkiye İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın özel operasyonlar sorumlularından olan Abdulkahar Karasaç'ı, Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.

MİT, Karasaç'ın 2017 yılında polis memuru Fethi Sekin'in İzmir Adliyesi saldırısına ilişkin emri verdiğini belirledi. Bu sebeple Karasaç, hedef listesine dahil edildi ve yer tespiti için sahadaki ajanlar tarafından yakından takip edildi.

Karasaç, Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alıyordu ve örgütün özel güç biriminde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Ayrıca, örgüt tarafından kullanılan hava araçlarının geliştirilmesinde de rol aldığı belirlendi.

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MİT YAKIN TAKİBE ALDI

MİT, bombalı eylem ve saldırıların düzenleyicisi olduğu tespit edilen ve terör örgütü tarafından özel güce bağlı havacılık birimi sorumluluğuna getirilen Abdulkahar Karasaç hakkında bilgi toplamak amacıyla saha ajanlarını görevlendirdi.

Karasaç, uzun süren takip ve araştırma faaliyetlerinin ardından MİT tarafından Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen bir çalışma/operasyon sonucunda etkisiz hale getirildi.

KARASAÇ KİMDİR?

Karasaç, terör örgütünün İstanbul'daki özel güç yapısında faaliyet göstermesi ve 2017 yılında İzmir Adliyesi'ne yönelik saldırıyı planlayarak polis memuru Fethi Sekin'i şehit eden örgüt mensupları arasında yer almaktaydı.

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Daha sonra Karasaç, Irak'ın kuzeyine kaçarak örgütün Özel Güç birimine bağlı Havacılık Birimi'nde Suriye ve Irak'ta faaliyet gösterdi.

Abdulkahar Karasaç, yurtiçinde gerçekleştirilen maket uçak ve drone saldırılarının planlayıcısı ve uygulayıcısı olarak görev yapıyordu.

Güvenlik kaynakları, Türkiye Cumhuriyeti ve güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen eylemlerde yer alan hiçbir teröristin MİT'ten kaçamayacağını ve dünyanın herhangi bir yerinde olsalar dahi MİT tarafından tespit edileceklerini vurgulayarak, bu teröristlerin mutlaka bir gün MİT tarafından cezalandırılacaklarını belirtti.

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