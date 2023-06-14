Fethi Sekin kimdir, nasıl şehit oldu? Fethi Sekin nereli, ne zaman şehit oldu?

2017 yılında PKK'nın İzmir Adliyesi'ne düzenlediği hain saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in vefatı üzerinden 6 yıl geçti. MİT bugün yaptığı operasyonla adliye saldırısının talimatını veren teröristi etkisiz hale getirdi. Bu olayla birlikte kullancılar Fethi Sekin kimdir, nasıl şehit oldu? Fethi Sekin nereli, ne zaman şehit oldu? sorularını arama motorunda aramaya başladı.

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Fethi Sekin kimdir, nasıl şehit oldu? Fethi Sekin nereli, ne zaman şehit oldu?

MİT, 2017'de polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırının talimatını veren PKK/KCK’nın sözde sorumlularından Abdulkahar Karasaç'ı Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi. Bu operasyonun ardından insanlar 6 yıl önce şehit olan polis memurunu tekrar anmaya başladı. Kullanıcılar arama motorunda Fethi Sekin kimdir, nasıl şehit oldu? Fethi Sekin nereli? gibi soruların cevaplarını aradı. Biz de sizler için biyografisini düzenledik.

Fethi Sekin kimdir, nasıl şehit oldu? Fethi Sekin nereli?

Fethi Sekin kimdir, nereli?

Polis Fethi Sekin, 1973'te Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyünde doğdu. Lise eğitimi sonrası girdiği Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulundan 1995 yılında mezun olan Sekin'in ilk görev yeri Kilis oldu. Bingöl'e 1999'da tayini çıkan Sekin, kentte üç yıl görev yaptıktan sonra 2002'de İzmir'de görevlendirildi. Fethi Sekin, büyük bir kahramanlık gösterdiği İzmir'de yaklaşık 9 yıl Motosikletli Şahinler Timi'nde çalıştı.

Fethi Sekin Ne Zaman Şehit Oldu?

İzmir Adalet Sarayı'nın C Blok girişinde PKK'lı teröristlerce 5 Ocak 2017 saat 16.00 sularında, bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda örgüt mensuplarıyla girdiği çatışmada şehit düşen polis memuru Fethi Sekin ve saldırıda kurşunların isabet etmesi sonucu şehit olan adliye çalışanı Musa Can şehit oldu.

Fethi Sekin kimdir, nasıl şehit oldu? Fethi Sekin nereli?

Fethi Sekin Nasıl Şehit Oldu?

Saldırı planlayan PKK'lı iki terörist, bomba ve silah yüklü otomobille İzmir Adliyesi önüne geldi. Sürücü koltuğundaki terörist, aracın direksiyonunu kırıp otomobiliyle İzmir Adliyesi C Kapısı önünde bulunan polis memuru Oğuzhan Batuhan Atik'e çarptı. Planları dahilinde olmadığı anlaşılan bu olayla panikleyen teröristler, eylemi gerçekleştirmek için bomba yüklü araçtan inip yaya olarak uzaklaştı.

Caddenin karşısına geçen teröristler, bomba yüklü otomobili patlattı. Patlama sesi üzerine bölgede görevli polis memuru Fethi Sekin, tereddüt etmeden teröristlerle çatıştı.

Teröristlerden birini etkisiz hale getiren Sekin, diğer teröristin bir aracın arkasından AK-47 (Kalaşnikof) silahla açtığı ateş sonucu vurularak şehit oldu.

Fethi Sekin kimdir, nasıl şehit oldu? Fethi Sekin nereli?

Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Fethi Sekin'i şehit eden terörist de polis tarafından etkisiz hale getirildi. Teröristlerde 2 AK-47, RPG-7 roketatar, TNT, 8 roketatar mühimmatı, el bombaları bulunduğu tespit edildi.

MİT İntikamını Aldı

MİT, 14 Haziran 20223'te, 2017'de polis memuru Fethi Sekin'in şehit olduğu saldırının talimatını veren PKK/KCK’nın sözde sorumlularından Abdulkahar Karasaç'ı Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirdi.

Fethi Sekin kimdir, nasıl şehit oldu? Fethi Sekin nereli?

Fethi Sekin kimdir, nasıl şehit oldu? Fethi Sekin nereli?

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