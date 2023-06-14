Kabine toplanıyor, Erdoğan kararları açıklayacak! İşte kabine gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek ve ekonomi yine önemli bir konu olacak.

Enflasyonla mücadele için atılacak adımlar, yüksek kira artışlarına karşı alınacak önlemler, yeni asgari ücret düzenlemeleri, emekli ve memur maaşlarındaki artışlar konuları, Kabine toplantısında ele alınacak.

Bu toplantıda ayrıca, seçim vaadi olarak sunulan ev hanımlarına emeklilik hakkı, gençlere faizsiz evlilik kredisi ve vergisiz cep telefonu gibi konular da tartışılacak.

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KONUT YAPIMINI HIZLANDIRMA ÇALIŞMALARI

Kabine toplantısında, hükümetin öncelikleri arasında yer alan deprem bölgesinin kalkınmasıyla ilgili faaliyetler de ele alınacak.

Bu çerçevede, afet konutlarının inşa sürecinin hızlandırılması ön plana çıkarken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, konut yapımını hızlandırmaya yönelik yeni yöntemleri Kabineye sunacak.

Ayrıca, deprem bölgesine ziyarette bulunan bakanlar, sahadaki gözlemlerini paylaşacaklar. Kabine toplantısında ayrıca terörle mücadele operasyonları ve dış politikadaki gelişmeler de değerlendirilecek.

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İLK KANUN MEMURLAR İÇİN

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, yeni dönemin ilk yasal düzenlemeleri hakkında DHA'ya açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu, "28. dönemin ilk kanun teklifi, Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce ifade ettiği şekilde en düşük memur maaşını 22 bin TL olarak düzenleyecek bir teklif olacak. Ayrıca, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na tabi emeklilerin temmuz ayına dönük enflasyon farkı ve refah payı farkının ele alındığı bir düzenleme de gündeme gelecek. Bu düzenlemeler, TBMM'nin yeni dönemdeki ilk faaliyetleri olacak" şeklinde konuştu.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

13 Haziran'da başlayan süreçle birlikte, yeni asgari ücret rakamı 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan ve tüm vatandaşları dolaylı olarak ilgilendiriyor. Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin, CNN TÜRK'teki Hande Fırat ile Gece Görüşü programında ara zam miktarını değerlendirdi. Şahin'e göre, yarın yapılacak bakanlar kurulu toplantısında rakamlar görüşülecek ve bayramdan önce yeni asgari ücret ilan edilecek. Şahin, geçen yıl yüzde 30'luk bir artış gerçekleştiğini belirtirken, bu yıl için alt sınırın yüzde 20, üst sınırın ise yüzde 30 olabileceğini ifade etti. Bu durumda, yüzde 20 artışla asgari ücret 10.208 lira, yüzde 25 artışla 10.633 lira, geçen yılki gibi yüzde 30 artışla ise 11.058 lira olabileceği belirtiliyor. Ancak belirtilmelidir ki, bu rakamlar bir ara zam niteliğindedir. Asgari ücret henüz belirlenmeden önce bazı işverenler tarafından artışlar yapılabilmektedir. Minimum yüzde 20, maksimum yüzde 30 aralığında bir oran beklenmektedir. Ancak tekrar vurgulamak gerekirse, bu rakamlar bir ara zamdır. Asgari ücretin önümüzdeki haftanın başında belirleneceği düşünülüyor.

İŞÇİ KESİMİNDEN İLK AÇIKLAMA

Türk-İş heyeti temsilcisi Veli Solak, toplantının ardından yaptığı açıklamada, asgari ücret toplantılarının bayramdan önce sona ermesini istediklerini belirtti. Solak, "Bizim talebimiz, 'Türkiye Yüzyılı'na yakışır şekilde sonuçlanmasıdır. Asgari ücretle çalışan kardeşlerimizin maaşlarının günün şartlarına, ekonomik krize, ev kiralarına ve genel yaşam maliyetlerine göre güncellenmesini istiyoruz" dedi.

Rakamın toplantıda konuşulup konuşulmadığı sorusuna ise Solak, "Resmi belgeler istendi. Önümüzdeki günlerde veya ilerleyen saatlerde açıklama yapacağız" yanıtını verdi.

ZAM BEKLENTİLERİ NE KADAR

Asgari ücrette ara zam miktarı ve beklentiler konusunda Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, CNN Türk'te açıklamalarda bulundu. Bayram'a göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "500 dolar olacak" açıklaması dikkate alınmalı, ancak asgari ücret belirlenirken sadece doların etkili olduğu birçok parametre bulunduğunu belirtti. Kamu işçilerine yapılan yüzde 45 zamın da göz önüne alınması gerektiğini ifade eden Bayram, bu faktörleri değerlendirdiklerinde asgari ücretin 11.500 ila 12.300 TL arasında şekillenebileceğini öngördüklerini belirtti. Yüzde 40 artış durumunda 11.910 TL, yüzde 45 artış durumunda ise 12.345 TL gibi rakamların ortaya çıkabileceğini söyledi.

Önemli bir görüşme öncesinde, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Burak Akkol ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, asgari ücret görüşmeleriyle ilgili önemli bilgiler vermişti.

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