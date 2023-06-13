Sivilce Azaltan Yiyecekler Nelerdir? Sivilce Çıkmaması İçin Ne Yenmemeli?

Sivilceler, genellikle cildin aşırı yağ üretimi, tıkanmış gözenekler ve bakteri enfeksiyonlarından kaynaklanan yaygın bir cilt sorunudur. Beslenme alışkanlıklarınız, cilt sağlığınızı etkileyebilir. Bazı yiyecekler sivilce oluşumunu azaltmaya yardımcı olabilirken, bazıları sivilceyi tetikleyebilir. Sivilce çıkmaması için ne yenmemeli? İşte o liste…

Sivilce Çıkmaması İçin Ne Yenmemeli?

Sivilce azaltan yiyecekler Yeşil yapraklı sebzelerden Ispanak, lahana, pazı gibi yeşil yapraklı sebzeler, antioksidanlar, vitaminler ve mineraller bakımından zengindir. Balık cinsleri özellikle Somon, uskumru ve sardalye gibi yağlı balıklar, omega-3 yağ asitleri açısından zengindir ve cilt sağlığını destekler. Renkli meyveler arasından Portakal, çilek, kivi gibi meyveler, C vitamini ve antioksidanlar içerir. Cilt sağlığını destekler ve sivilce oluşumunu azaltır. Yoğurt, kefir ve turşu gibi fermente gıdalar, sindirim sağlığını iyileştirir ve sivilce riskini azaltır.

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Hangi Gıdalar Sivilce Oluşumunu Tetikler?

Sivilce oluşumunu artırabilecek yiyecekler Yüksek glisemik indeksli yiyeceklerden olan Şeker, beyaz ekmek, patates cipsi gibi yüksek glisemik indeksli yiyecekler, kan şekerini hızla yükseltir ve sivilce oluşumunu tetikleyebilir. Yağlı ve işlenmiş gıdalardan Fast food, kızarmış yiyecekler, şekerli içecekler gibi yağlı ve işlenmiş gıdalar, cildin yağ dengesini bozabilir ve sivilceye neden olabilir.

Süt ürünleri de bu listede yer edinmiş. Bazı araştırmalar, süt ürünlerinin sivilceyi tetikleyebileceğini öne sürmektedir. Süt ve peynir gibi süt ürünleri, bazı kişilerde sivilce oluşumunu artırabilir. İşlenmiş şekerler barındıran her türlü, Çikolata, tatlılar, şekerli içecekler gibi işlenmiş şekerlerin fazla tüketimi, sivilce riskini artırabilir.

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Beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirerek, sivilce oluşumunu azaltmaya yardımcı olabilirsiniz. Dengeli ve sağlıklı bir diyet benimseyerek, cildinizi içeriden besleyebilir ve sivilce oluşumunu azaltabilirsiniz. Suyu ihmal etmeyerek yaşamalıyız. Su Vücudunuzun hidrasyonu, cildin sağlıklı kalmasında çok önemlidir.

Sivilce dokusunun dışarıdan uygulanan basınçla patlatılması ile püstül veya cilt gözeneklerinin içerisinde yer alan içerik çevre cilt dokularının üzerine bulaşır ve yayılır. Püstül içinde yer alan iltihaplı sıvı, mikroorganizmalar ve bağışıklık sistemine ait hücreler ciltte yaygın iltihaplanmaya yol açabildiği gibi; tıkanmaya yol açan yağlı salgı ve hücre kalıntıları diğer gözeneklerde de tıkanıklığa neden olabilir. Bu sebeple patlatılan sivilcenin ardından yeni akne gelişimleri görülebilir, gözenekler iltihaplanabilir. Ayrıca, patlatılan sivilce dokusunun açık yara hale gelmesi sonucunda sivilce içeriğinde yer alan mikroorganizmaların iltihabi reaksiyonu daha geniş bir alana yayılmış olur. Açık yara, yeni bakterilerce tekrar iltihaplanmaya müsait hale gelir ve kalıcı izler kalabilir.

Sivilce patlatma teşebbüsünün başarısız olduğu durumlarda, akne çevresine uygulanan basınç akneye yol açan tıkacın ve dolayısıyla tıkaç civarında gelişen iltihabın daha derin dokulara itilmesine neden olabilir. Bu ise akne boyutunda artışa, akneye bağlı ağrı, hassasiyet, kaşıntı gibi şikayetlerin şiddetlenmesine ve daha ciddi cilt altı enfeksiyonların gelişebilmesine neden olur. Bir diğer sakıncalı nokta ise, sivilcenin patlatılmasının ardından serbest hale gelen iltihaplı sıvının vücudun kan dolaşımına geçiş yapabilme riskidir. Özellikle cildin oldukça inceldiği ve kanlanma gösterdiği göz, burun ve ağız çevresinde gelişen aknelerin patlatılması; cilt altında yer alan toplardamar ve kılcal damarlara iltihabın yayılmasına, buradan da beyindeki toplardamar sistemi ile olan bağlantısı nedeniyle iltihabın kafa içine yayılmasına imkân vermesine neden olur. Sonuçta nadiren akne enfeksiyonları menenjit gibi ciddi enfeksiyon hastalıklarının gelişmesine yol açabilmektedir.

Sivilce Tedavisinde Neler Yapılır?

Sivilcelerin giderilmesinde hangi tipte akne lezyonunun olduğu ve hangi yöntemin kullanıldığına bağlı olarak tedavi başarısı değişkenlik gösterir. Aşağıdaki yöntemler, sivilce tedavisinde kullanılabilir:

Siyah noktalara yönelik, salisilik asit veya benzoil peroksit içerikli, topikal uygulanabilen dermatolojik ürünler cilde uygulandığında, siyah nokta içeriği yumuşayarak bölgenin yıkanmasıyla tamamen temizlenebilir.

Beyaz noktaların giderilebilmesi için, lezyonun üstünü kapatan cildin kaldırılması gerekir. Uygulama esnasında gözenek iltihaplanabilir ve püstül gelişimiyle sonuçlanabilir. Beyaz nokta çevresinin alkolle silinerek steril hale getirilmesi ve beyaz noktayı kapatan derinin steril bir iğne yardımıyla kaldırılmasının ardından, siyah nokta tedavisine benzer şekilde bölge temizlenerek lezyon giderilebilir. Bununla birlikte tedavi için öncelikle bir sağlık profesyoneline danışılması ve tedavi planlamasının birlikte yapılması daha uygun olacaktır.

Püstüllerde iltihaplanma mevcut olduğu ve tıkaç daha derinde olduğu için giderilmeleri daha zorlu ve karmaşıktır. Sıcak uygulama ile gözeneklerin açılmasına yardımcı olunabilse de püstül haline gelen aknelerde ilaç tedavisinin uygulanması gerekebilir. Bu bakımdan uzman bir hekim tarafından değerlendirme yapılması gerekir. Hastanın klinik durumuna göre topikal veya ağızdan kullanılan ilaçlarla tedavi gerçekleştirilmelidir.