Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ": "Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye’yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür" açıklaması ile insanlarda hangi ilçelerin il olacağı sorusunu merak ettirerek büyük ilgi çekti.
Hangi ilçeler il olacak? il olmaya aday ilçeler hangisi? 2023'te hangi ilçeler il olacak?
Türkiye'de bulunan 81 il sayısının 100 ile çıkartılması konusu araştırmalar ortaya konmaya başlandı. İşte ilçe konumundan il statüsne yükselmesi yüksek ihtimal olan bölgeler.