Hangi ilçeler il olacak? il olmaya aday ilçeler hangisi? 2023'te hangi ilçeler il olacak?

Türkiye'de bir süredir hangi ilçelerin il olacağı tartışılıyor. Çok sayıda kişinin il olmasını beklediği çok sayıda bölge bulunuyor. Bu bu ilçeler hem nüfus hem de ekonomik olarak diğer ilçelerden öne çıkarak il olma statüsüne yaklaşmış bulunmaktalar. Devlet Bahçeli'nin 100 il açıklamasından sonra bu bölgelerde tekrar gündeme geldi. İşte 2023 yılında il olması beklenen ilçeler.

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Hangi ilçeler il olacak? il olmaya aday ilçeler hangisi? 2023'te hangi ilçeler il olacak?

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ": "Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye’yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür" açıklaması ile insanlarda hangi ilçelerin il olacağı sorusunu merak ettirerek büyük ilgi çekti.

Hangi ilçeler il olacak? il olmaya aday ilçeler hangisi? 2023'te hangi ilçeler il olacak?

Türkiye'de bulunan 81 il sayısının 100 ile çıkartılması konusu araştırmalar ortaya konmaya başlandı. İşte ilçe konumundan il statüsne yükselmesi yüksek ihtimal olan bölgeler.

2023'te hangi ilçeler il olacak?

Hangi ilçeler il olacak? il olmaya aday ilçeler hangisi? 2023'te hangi ilçeler il olacak?

Yüksekova, Hakkari

Hangi ilçeler il olacak? il olmaya aday ilçeler hangisi? 2023'te hangi ilçeler il olacak?

Kahta, Adıyaman

Hangi ilçeler il olacak? il olmaya aday ilçeler hangisi? 2023'te hangi ilçeler il olacak?

Edremit, Balıkesir

Hangi ilçeler il olacak? il olmaya aday ilçeler hangisi? 2023'te hangi ilçeler il olacak?,

Polatlı, Ankara

Hangi ilçeler il olacak? il olmaya aday ilçeler hangisi? 2023'te hangi ilçeler il olacak?

Ünye, Ordu

Hangi ilçeler il olacak? il olmaya aday ilçeler hangisi? 2023'te hangi ilçeler il olacak?

Ergani, Diyarbakır

Hangi ilçeler il olacak? il olmaya aday ilçeler hangisi? 2023'te hangi ilçeler il olacak?

Kozan, Adana

Hangi ilçeler il olacak? il olmaya aday ilçeler hangisi? 2023'te hangi ilçeler il olacak?

Cizre, Şırnak

Hangi ilçeler il olacak? il olmaya aday ilçeler hangisi? 2023'te hangi ilçeler il olacak?

Elbistan, Kahramanmaraş

Hangi ilçeler il olacak? il olmaya aday ilçeler hangisi? 2023'te hangi ilçeler il olacak?

Ereğli, Konya

Hangi ilçeler il olacak? il olmaya aday ilçeler hangisi? 2023'te hangi ilçeler il olacak?

Lüleburgaz, Kırklareli

Hangi ilçeler il olacak? il olmaya aday ilçeler hangisi? 2023'te hangi ilçeler il olacak?

Bandırma, Balıkesir

Hangi ilçeler il olacak? il olmaya aday ilçeler hangisi? 2023'te hangi ilçeler il olacak?

Fethiye, Muğla

Hangi ilçeler il olacak? il olmaya aday ilçeler hangisi? 2023'te hangi ilçeler il olacak?

Nazilli, Aydın

Hangi ilçeler il olacak? il olmaya aday ilçeler hangisi? 2023'te hangi ilçeler il olacak?

Akhisar, Manisa

Hangi ilçeler il olacak? il olmaya aday ilçeler hangisi? 2023'te hangi ilçeler il olacak?

Erciş, Van

Hangi ilçeler il olacak? il olmaya aday ilçeler hangisi? 2023'te hangi ilçeler il olacak?

Manavgat, Antalya

Hangi ilçeler il olacak? il olmaya aday ilçeler hangisi? 2023'te hangi ilçeler il olacak?

Ereğli, Zonguldak

Hangi ilçeler il olacak? il olmaya aday ilçeler hangisi? 2023'te hangi ilçeler il olacak?

Siverek, Şanlıurfa

Hangi ilçeler il olacak? il olmaya aday ilçeler hangisi? 2023'te hangi ilçeler il olacak?

İskenderun, Hatay

Hangi ilçeler il olacak? il olmaya aday ilçeler hangisi? 2023'te hangi ilçeler il olacak?

Çorlu, Tekirdağ

Hangi ilçeler il olacak? il olmaya aday ilçeler hangisi? 2023'te hangi ilçeler il olacak?

İnegöl, Bursa

Hangi ilçeler il olacak? il olmaya aday ilçeler hangisi? 2023'te hangi ilçeler il olacak?

Alanya, Antalya

Hangi ilçeler il olacak? il olmaya aday ilçeler hangisi? 2023'te hangi ilçeler il olacak?

Tarsus, Mersin

Hangi ilçeler il olacak? il olmaya aday ilçeler hangisi? 2023'te hangi ilçeler il olacak?

Gebze, Kocaeli

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