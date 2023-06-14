Hangi ilçeler il olacak? il olmaya aday ilçeler hangisi? 2023'te hangi ilçeler il olacak? Türkiye'de bir süredir hangi ilçelerin il olacağı tartışılıyor. Çok sayıda kişinin il olmasını beklediği çok sayıda bölge bulunuyor. Bu bu ilçeler hem nüfus hem de ekonomik olarak diğer ilçelerden öne çıkarak il olma statüsüne yaklaşmış bulunmaktalar. Devlet Bahçeli'nin 100 il açıklamasından sonra bu bölgelerde tekrar gündeme geldi. İşte 2023 yılında il olması beklenen ilçeler.