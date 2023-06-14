Meral Akşener partisindeki istifa çağrılarına çarpıcı bir cevap verdi

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik istifa talepleri artmaya devam ederken, İYİ Parti'de de benzer bir durum yaşanıyor. Seçimlerin ardından partinin önde gelen isimleri Aytun Çıray ve Ahat Andican istifa etmesi partideki iç çatışmanın durumunu gözler önüne sürdü.

Meral Akşener'e karşı gruplar harekete geçti

Kurucu üyelrin arka arkaya istifaları sonrası ise İYİ Parti içerisinde Meral Akşener yönetimine karşı olan isimler, açıklamalr yapmaya başladı.

İYİ Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Etkem Baykal, Ortak Akıl Platformu kurulduğunu duyurdu.

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Baykal, "Taleplerin muhataplarınca dikkate alınacağını ummaktayız. Dikkate alınmaması halinde, önümüzdeki kongrede partimizin kuruluş ilkelerimize bağlı yeni bir KADRO ve GENEL BAŞKAN adayı ile yola devam edeceğimizi TÜRK milletine saygı ile duyururuz." dedi.

GİK toplantısında sinirler gerildi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 28 Mayıs seçimlerinin ardından partisinin genel merkez ek binasında GİK üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda, seçim sonuçlarının değerlendirilmesi ve partiye ilişkin gelecek planlamaları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

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Meral Akşener, GİK üyelerinin seçimlerle ilgili değerlendirmelerini dikkatle dinledi ve katılımcılarla birlikte partinin önümüzdeki dönemde atması gereken adımları tartıştı. Bu toplantı, partinin seçim sonuçlarına ilişkin analiz yaparak, gelecekte daha etkili ve güçlü bir şekilde hareket etme stratejilerini belirleme amacıyla düzenlendi.

Muhalifler aday çıkarmak istiyor

Bazı üyeler, Akşener’e, “200 kişi olan Kurucular Kurulu’nun istifalar nedeniyle 131’e düşmesinden endişe duyduklarını” iletti.

Alınan bilgilere göre gergin geçtiği belirtilen toplantıda, Akşener’e muhalif isimlerin kurultayda Akşener’in karşısına aday çıkarmak istediği öğrenildi.

Akşener’in ise muhalif üyelere, “Karşıma isteyen çıkabilir, ben adayım” sözleriyle yanıt verdiği kaydedildi.