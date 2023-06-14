Şimşek kolları sıvadı! Ekonomide yeni yol haritası çiziliyor!

Mehmet Şimşek'in atandığı Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine başlamasının ardından, ekonomi bürokrasisi hızla çalışmalara başladı ve 3 yıllık Orta Vadeli Program'ın (OVP) revize edilmesi için hazırlıklara başladı.

Eylül 2022'de Türkiye Ekonomi Modeli temel alınarak yayınlanan ve 2025 yılına kadar olan dönemi kapsayan Orta Vadeli Program'ın (OVP) tüm hedefleri baştan güncellenecek. Yeni döneme ilişkin OVP'de, "Makroekonomik Hedefler ve Politikalar" başlığı altında, büyüme, istihdam, enflasyon, cari açık, finansal istikrar ve kamu maliyesi için yeni tedbirler yer alacak. Üç yıllık bir yol haritası niteliğinde olan OVP, yapısal reformlar yanında bu reformların uygulanacağı takvime de odaklanacak.

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Şimşek, göreve gelmesinin ardından Türkiye'de ekonominin "Rasyonel zemine dönmesi dışında bir seçeneği kalmadığını" vurgulamıştı. Yeni OVP'nin hazırlanmasında bu doğrultuda, mali disiplinin sağlanması ve fiyat istikrarının temel hedefler olarak belirleneceği, ayrıca şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkelerinin tavizsiz bir şekilde uygulanacağı ifade edilecek. OVP'de, enflasyonun tek haneli rakamlara düşürülmesi için 1,5-2 yıllık bir süre hedefinin yer alması da bekleniyor.

EYLEM PLANI BİR TAKVİME BAĞLANACAK

Ekonomik bürokrasi aynı zamanda 12'nci Kalkınma Planı için çalışmalarını sürdürüyor. Hükümetin seçim öncesi kamuoyuna duyurduğu vaatler, OVP ve Kalkınma Planı hazırlıklarında göz önünde bulunduruluyor.

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Bu bağlamda, seçim öncesi yapılan vaatlerin eylem planlarıyla bir takvime bağlanması bekleniyor. Seçim beyannamesinde yer alan tüm vaatler, hükümetin beş yıllık yol haritasını oluşturacak şekilde değerlendirilecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomideki yeni yol haritası üzerinde çalışmalarına devam ediyor ve bugün yapılacak kabine toplantısında ekonomiyle ilgili önemli bir brifing sunacak.

Elde edilen bilgilere göre, Bakan Şimşek "Türkiye'deki ekonomik görünüm" başlıklı 40 dakikalık bir sunum hazırladı. Şimşek, kabine üyelerine ekonomideki tüm gelişmeleri ve mevcut durumu detaylı bir şekilde aktaracak. Ayrıca, yeni yol haritasıyla ilgili önerilerde bulunması bekleniyor.

Öte yandan, Şimşek cuma günü bankaların üst düzey yöneticileriyle bir araya gelecek. Bu toplantıda Şimşek'in bankacıları dinleyeceği ve önerilerini alacağı ifade ediliyor.

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