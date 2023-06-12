Borsa İstanbul'da Şimşek etkisi! Rekor kırdı!

BIST 100 endeksi, 5.730,19 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 95,87 puan ve yüzde 1,70 değer kazancıyla 5.722,36 puan oldu. Toplam işlem hacmi 45,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,63 ve holding endeksi yüzde 1,19 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran sektör ulaştırma oldu ve yüzde 4,64 değer kazandı.

TCMB'nin açıkladığı ödemeler dengesi verilerine göre, Nisan 2023'te cari işlemler hesabı 5 milyar 404 milyon dolar açık verdi.

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Fed'in çarşamba günkü toplantısında politika faizini değiştirmeme olasılığının yüzde 76 olduğu analistler tarafından belirtiliyor. Analistler, toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ve politika metnindeki sinyallerin yatırımcıların odak noktası olacağını düşünüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, bu hafta faiz artışlarının duracağı beklentisi olmasına rağmen analistler, Temmuz ayında Fed'in 25 baz puan daha faiz artırarak politikaları sonlandıracağı öngörülüyor.

Borsada Yükseliş Devam Edecek Mi?

BİST 100 endeksindeki bu artışın devam edip etmeyeceği oldukça merak ediliyor. Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine gelmesi ve Merkez Bankası Başkanı olarak Hafize Gaye Erkan'ın atanması, piyasalar tarafından olumlu karşılanmış ve ekonomide yapısal reformlar gerçekleştirileceği beklentisini oluşturmuştu. Eğer beklendiği gibi bir ekonomi politikası şekillenirse, borsanın yükseliş trendine devam etme ihtimali olduğu söyleniyor. Aynı zamanda, Merkez Bankası'nın faiz politikasındaki yeni yaklaşımı da borsayı etkileyen faktörler arasında yer alıyor.