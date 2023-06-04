Mehmet Şimşek, Nureddin Nebati'den görevi devraldı, ilk mesajları enflasyonla ilgili oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanan Mehmet Şimşek bakanlıkta düzenlenen törenle görevi Nureddin Nebati'den devraldı.

Devir teslim töreninde konuşan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Değerli bakanımızdan görevi devralma törenimize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Bu değerli emaneti şahsıma tevdih eden sayın cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum.

Hükümetimizin temel hedefi toplumsal refahı artırmaktır ve bu hedefe ulaşmak için şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk gibi temel ilkelerimizi benimseyeceğiz.

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Türkiye'nin, rasyonel bir zemine dönme dışında başka bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı ve öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi, arzu edilen refaha ulaşmada kilit rol oynayacaktır. Küresel zorlukların ve jeopolitik gerginliklerin arttığı bir dönemde, kurumsal kalitemizi ve kapasitemizi güçlendirerek makro finansal istikrarı önceliklendireceğiz.

ENFLASYON'UN DÜŞÜRÜLMESİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Orta vadeli program çalışmalarımıza hemen başlayarak vakit kaybetmeyeceğiz. Sürdürülebilir büyüme için, mali disiplinin sağlanması ve fiyat istikrarının korunması temel hedeflerimiz arasında yer alacaktır.

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Orta vadede enflasyonun tek hanelere düşürülmesi, öngörülebilirliğin her alanda artırılması ve cari açığın azaltılması için yapısal dönüşümün hızlandırılması ülkemiz için hayati önem taşımaktadır. Merkez bankamızın enflasyonla mücadelesine destek olmayı temel hedeflerimiz arasında yer alacaktır."