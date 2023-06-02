Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eski Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek arasında 2,5 saatlik toplantı, Merkez Bankası'nın başına kim geçecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eski Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek arasındaki görüşmeye ilişkin netleşmeye başlayan ve dikkat çeken detaylar mevcut. Şimşek'in 2,5 saatlik sunumu sırasında önemli konulara değindiği ifade ediliyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eski Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek arasında 2,5 saatlik toplantı, Merkez Bankası'nın başına kim geçecek?

Edinilen bilgilere göre Mehmet Şimşek’in görüşmeye hazırlıklı gittiği, Türkiye’nin ekonomik tablosuna ilişkin kapsamlı bir sunum yaptığı belirtildi. Şimşek’in 2,5 saat süren sunumunda Erdoğan’a, mevcut ekonomik programın küresel ekonomik gelişmeler de dikkate alınarak revize edilmesi gerektiğini anlattığı öğrenildi.

50 MİLYAR DOLARLIK FON GİRİŞİ

Görüşmede Şimşek, yeni bir finans politikası ve yönetiminin şart olduğunu ayrıca faiz politikaları konusunda toleranslı davranılması gerektiğini söyleyerek "Yeni bir para politikası uygulamaya konulmalı, güven ortamı sağlanmalı. Uluslararası piyasalar ülkelerin merkez bankalarının ne yaptığına bakar. Bu nedenle Merkez Bankası başkanlığı çok önemlidir. Merkez Bankası yönetimi konusunda adım atılması gerektiğini düşünüyorum. Güven ortamı oluşursa, Türkiye’ye ilk etapta 50 milyar dolarlık bir fon girişi olacaktır. Bu fonun girişi bir anlamda diğerlerine de referans olacaktır ve devamı gelecektir" ifadelerini kullandığı belirtildi.

MERKEZ BANKASI İÇİN İSİM

Edinilen bilgilere göre, Şimşek'in faiz politikaları konusunda "toleranslı davranılması" gerektiği fikrini ilettiği, ancak Cumhurbaşkanı'nın buna itiraz ettiği belirtiliyor. Şimşek'in, faiz ve para politikalarında atılması gereken adımları aşama aşama anlattığı ifade ediliyor.

Diğer yandan, Erdoğan'ın Merkez Bankası yönetimi için isim talep ettiği ve Şimşek'in birden fazla isim önerisinde bulunduğu öğrenildi.

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