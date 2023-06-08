Mehmet Şimşek'e destek açıklamasında bulunan Uğur Dündar'a muhalifler linç kampanyası başlattı

Türkiye'de zorlu seçim sürecinin ardından Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanı olarak atanması, ekonomik alanda umut vaat eden bir dönemin başlangıcını müjdeliyor. Şimşek'in yüksek enflasyonla mücadelede kararlılığını ortaya koyarken, muhalif gazeteci Uğur Dündar'ın destek mesajlarına karşı muhalif kesimden şiddetli eleştiriler yükseldi.

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Mehmet Şimşek'e destek açıklamasında bulunan Uğur Dündar'a muhalifler linç kampanyası başlattı

Türkiye, seçimlerin ardından yeni bir döneme adım attı. Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hazine ve Maliye Bakanı olarak görevlendirildi.

Mehmet Şimşek, ekonomi alanındaki deneyimi ve başarılarıyla tanınan bir isim olarak yüksek enflasyonla mücadelede kararlılık mesajları verdi.

Muhalif olmasıyla tanınan Ünlü gazeteci Uğur Dündar sosyal medya hesabından Mehmet Şimşek'e destek mesajaı verdi. Bu mesaj muhalif taraftan büyük tepki çekti, Dündar bu tepkilere dayanamayarak sosyal medya hesabından cevap verdi.

Uğur Dündar'ın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e destek mesajı;

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Muhalifler attığı mesaja tepki gösterdi

Mehmet Şimşek için destek mesajı atan Uğur Dündar'a muhalif kanat tarafından büyük tepki gelince Uğur Dündar bu tepkilere şu sözlerle tepki gösterdi;

"Öylesine derin bir kutuplaşma ve ayrışma yaşıyoruz ki karşı taraftan biri, ülke yararına bir şey yapsa bile ona mutlaka "kara" dememiz gerekiyor. "Ak"diyen linç yiyor. Oysa hepimiz aynı gemideyiz. Akıbetimiz ortak. Asıl beka sorunu işte bu!..

Hazine ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e destek açıklamasında bulunan Uğur Dündar, muhalif kanat tarafından adeta linç edildi.Paylaşımının ardından tepkiler dinmeyince Uğur Dündar bir Tweet daha attı.

Dündar, “Mehmet Şimşek ekonomide yapılan büyük yanlışları düzeltmeye uğraşıyor, durum çok vahim, destek olmalıyız" dediğim için bu iktidar döneminde ağır faturalar ödemiş, son seçimde iktidarın değişmesi için uğraşmış, hala yargılanan ben, o dakika AKP'li ilan edildim!" şeklinde konuştu.

Hazine ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e destek açıklamasında bulunan Uğur Dündar, muhalif kanat tarafından adeta linç edildi.

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