Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 yeni Millet Bahçesi açılış töreninde önemli mesajlar verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Çevre Haftası kapsamında gerçekleştirilen 9 Millet Bahçesi Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı ve önemli açıklamalarda bulundu. İşte konuşmasından öne çıkanlar:

Yeşil Alanlar ve Sosyal İhtiyaçların Karşılanması

Çevre Haftası'nın anlamına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, millet bahçelerinin sadece yeşil alanlar oluşturmakla kalmadığını, aynı zamanda farklı toplum kesimlerinin sosyal ihtiyaçlarını da karşıladığını vurguladı. Bu alanlarda vatandaşların ruhlarını dinlendirdiğini ve çocuklarımızın sosyalleşmesine imkan sağladığını belirtti.

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Cazibe Merkezleri Olarak Millet Bahçeleri

Millet bahçelerinin şehirlerde cazibe merkezleri oluşturduğunu ifade eden Erdoğan, bu alanların insanlarımıza spor yapma ve sağlıklı bir yaşam sürme imkanı sunduğunu vurguladı. Ayrıca, millet bahçelerinin afet durumlarında toplanma alanı olarak da hizmet verdiğini söyledi.

Çevre ve Şehircilikte Atılan Adımlar

Cumhurbaşkanı, çevre ve şehircilik alanında attıkları adımların önemine dikkat çekti. Depremlerin ardından toplanma alanlarının önemini daha iyi anladıklarını belirten Erdoğan, 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi hedeflerini sürdürdüklerini ve millet bahçeleri sayısını 500 olarak güncellediklerini açıkladı. Ayrıca, Atatürk Havalimanı'nda yapımı devam eden millet bahçesinin tamamlandığında dünyanın gözde şehir parklarından biri olacağını ifade etti.

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Çevre Bilincinin Yaygınlaşması ve Sıfır Atık Yönetimi

Çevre bilincinin toplumda kök salması için çaba sarf ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı, plastik atıkların denizleri tehdit ettiğini ve sıfır atık yönetimi planları oluşturduklarını açıkladı. Ülke genelinde 166 bin binaya sıfır atık sistemi kurduklarını ve geri kazanım oranını artırdıklarını dile getirdi. Bu yılki Çevre Haftası'nın temasını "Temiz Dünya, Temiz Deniz" olarak belirlediklerini söyledi.

Sağlam Bina Yapımı ve Kentsel Dönüşümün Önemi

Depremlerin bina güvenliğine dair önemli bir ders olduğunu vurgulayan Erdoğan, TOKİ tarafından yapılan binalarda herhangi bir sorun yaşanmadığını belirtti. Kamu binalarının başarılı bir şekilde dayanıklılık testinden geçtiğini söyledi. Kentsel dönüşümün önemini vurgulayarak, marjinal kesimlerin engellemelerine rağmen yıkılan bina sayısının az olduğunu ifade etti ve kentsel dönüşüm çalışmalarının daha dirayetli bir şekilde devam edeceğini belirtti.

Çevre Haftası'ndaki Hedefler ve Sonuç

Erdoğan, millet bahçeleri ve çevre projeleriyle 81 ilin çehresinin değişeceğini ifade etti. Ayrıca, çevreye olan duyarlılıklarını ve tabiata sahip çıkma konusundaki kararlılıklarını vurgulayarak, gelecek nesillere daha güzel bir çevre bırakma sözü verdi.

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