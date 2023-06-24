Putin darbe girişimi sonrası ilk defa konuştu! Cezası ağır olacak!

Rusya'da Wagner krizi yaşanıyor. Rusya Devlet Başkanı Putin konuyla ilgili ilk açıklamasını yaptı. Putin'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Bizim askeri dostlarımız bizim için ayaktalar. Birinci Dünya Savaşı'nda bizim zaferimizi entrikalarla çalmışlardı. Dış düşmanlarımız birliğimizi yok etmeye çalışıyorlar. Devletimizi savunmaya hazırız. Bu yapılan tam hainliktir.

Wagner askerleri de Rusya için hayatlarını veriyordu. Onların içinde hainler var. Bizim askeri yönetimimizin güçleri şu anda bloke edildi. Bir Rusya vatandaşı olarak da size söz veriyorum. Elimden geleni yapacağım. Bizim halkımıza silahını kaldıran herkes cezasını yeter ki çeksin.

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