Putin darbe girişimi sonrası ilk defa konuştu! Cezası ağır olacak!

Darbe girişimi sonrası Putin ilk açıklamayı yaptı. "Wagner içindeki hainler silahlı isyan başlattı, cezası verilecek. Bunun cezası çok ağır olacak." dedi.

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Putin darbe girişimi sonrası ilk defa konuştu! Cezası ağır olacak!

Rusya'da Wagner krizi yaşanıyor. Rusya Devlet Başkanı Putin konuyla ilgili ilk açıklamasını yaptı. Putin'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Bizim askeri dostlarımız bizim için ayaktalar. Birinci Dünya Savaşı'nda bizim zaferimizi entrikalarla çalmışlardı. Dış düşmanlarımız birliğimizi yok etmeye çalışıyorlar. Devletimizi savunmaya hazırız. Bu yapılan tam hainliktir.

Putin darbe girişimi sonrası ilk defa konuştu! Cezası ağır olacak!

CEZALARI ÇOK AĞIR OLACAK

Wagner askerleri de Rusya için hayatlarını veriyordu. Onların içinde hainler var. Bizim askeri yönetimimizin güçleri şu anda bloke edildi. Bir Rusya vatandaşı olarak da size söz veriyorum. Elimden geleni yapacağım. Bizim halkımıza silahını kaldıran herkes cezasını yeter ki çeksin.

Bu hatadan çekilin. Bu suçu yapmayın. Biz kendi güvenliğimizi, her şeyi savunabiliriz. Daha güçlü olacağız.

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