Putin darbe girişimi sonrası ilk defa konuştu! Cezası ağır olacak!

Rusya'da Wagner krizi yaşanıyor. Rusya Devlet Başkanı Putin konuyla ilgili ilk açıklamasını yaptı. Putin'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
Bizim askeri dostlarımız bizim için ayaktalar. Birinci Dünya Savaşı'nda bizim zaferimizi entrikalarla çalmışlardı. Dış düşmanlarımız birliğimizi yok etmeye çalışıyorlar. Devletimizi savunmaya hazırız. Bu yapılan tam hainliktir.
CEZALARI ÇOK AĞIR OLACAK
Wagner askerleri de Rusya için hayatlarını veriyordu. Onların içinde hainler var. Bizim askeri yönetimimizin güçleri şu anda bloke edildi. Bir Rusya vatandaşı olarak da size söz veriyorum. Elimden geleni yapacağım. Bizim halkımıza silahını kaldıran herkes cezasını yeter ki çeksin.
Bu hatadan çekilin. Bu suçu yapmayın. Biz kendi güvenliğimizi, her şeyi savunabiliriz. Daha güçlü olacağız.
ABD'den Rusya'daki darbe girişimiyle ilgili ilk açıklama geldi! Joe Biden'da yakından takip ediyor!
Paralı asker grubu Wagner, Rusya'ya savaş ilan etti! Gözler Putin'e çevrildi!
ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Julianne Smith Türkiye'yi övdü! "Türkiye'nin İttifak ile olan güvenlik ilişkisi büyük beğeni topluyor!"
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar artıyor! İşte 24 Haziran Cumartesi hava tahmin raporu
Son dakika: Rusya'da darbe mi oluyor? Wagner'den Rusya'ya savaş ilanı!