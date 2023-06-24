Kadirov açıkladı, Çeçenler tarafını seçti! Rusya'nın birliğini korumak için!

Rusya'da Wagner'in başlattığı askeri isyanda kritik saatler yaşanıyor. Wagner güçleri, Moskova yönetimine karşı savaş ilan ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Her şeyi kenara bırakıp birlik içinde olmalıyız. Dış düşmanlarımız birliğimizi yok etmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Putin ayrıca, Rus halkının kaderinin belirlendiği şu saatlerde tüm güçlerin birleşmesi ve ölümcül tehdide karşı eylem birliği vurgusu yaptı.

KADİROV AÇIKLADI! ÇEÇEN ASKERLER YOLA ÇIKTI!

Bu sırada Rusya'ın federal bölgesi Çeçenistan'ın lideri olan Ramazan Kadirov'dan da Putin'e destek açıklaması geldi. Kadirov, yaşanan olayları tam olarak askeri bir isyan olarak nitelendirdi.

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Kadirov, "Çeçen Cumhuriyeti'ndeki Savunma Bakanlığı ve Rosgvardiya’ya bağlı Çeçen askerler şimdiden gerilim bölgelerine doğru yola çıktı. Rusya'nın birliğini korumak ve devletini korumak için her şeyi yapacağız. İsyan bastırılmalı ve bu sert önlemler gerektiriyorsa biz hazırız" dedi.

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