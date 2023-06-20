CHP Pendik artık ona emanet! Pendik CHP ilçe başkanı Bayram Bekar oldu!

Geçtiğimiz hafta CHP Pendik ilçe yönetim kurulunda yer alan 11 yöneticinin istifası sonucu ilçe yönetimi tamamen düşmüştü. Bu kapsamda parti tüzüğüne göre yeni ilçe başkanı Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından açıklandı.

CHP PENDİK'TE BAYRAM BEKAR DÖNEMİ

Bu karara göre yılardır CHP ilçe örgütünde çeşitli görevlerde bulunmuş Pendik'in sevilen iş insanlarından Mimar Bayram Bekar yeni ilçe başkanı olarak açıklandı. Bayram Bekar'ın isminin açıklanması CHP'liler tarafından da mutluluk yarattı. Bir çok isim tebriklerini sosyal medyadan ileterek destek mesajı gönderdi.

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KONGRE AĞUSTOS'TA

CHP genel merkezinden açıklanan kurultay takvimine göre Temmuz ayında başlayacak mahalle delege seçim sürecini yürütecek yeni yönetim kurulunun, Ağustos ayının sonunda yapılacak ilçe kongresine kadar göreve devam edecek.

BAŞKAN BAYRAM BEKAR'IN YÖNETİM KADROSU ŞU İSİMLERDEN OLUŞTU;

1. AHMET DURAN PALUT

2. ALAETTİN HEKİM

3. ÜLKÜ BÖLÜKCÜ

4. UĞUR ŞEKER

5. İSMAİL GÜNAY

6. HALİT ALKAN

7. KENAN TOSUN

8. ÖZGE BEĞENMİŞ

9. SERKAN AKGÜL

10. GÖKDENİZ OCAKÇI

11. ERAY DEMİRCİGİL

12. SABRİ SİNAN ÖZBAY

13. MERTCAN BERK

14. EMEL ŞEN

15. BARIŞ PETEK

16. OKTAY KELEŞ

17. HANIM YAVUZ

18. SERCAN ERYÜZ

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BAYRAM BEKAR YEDEK YÖNETİM KURULU LİSTESİ;

1. GÜROL TAŞKIRAN

2. HALİL GÜNEŞ

3. CEMAL KAHRAMAN

4. NAİL DEMİRCİ

5. ALİ İHSAN KAYA

6. AZMİ DEMİRBAŞ

7. ZEYCAN YORULMAZ

8. GÜLLÜ ÖNKOYUN

9. HÜSEYİN ERTÜRK

10. ŞEHRİBAN ASLAN

11. ZELİHA YIDIRIM

12. SULTAN

13. MUSTAFA KILIÇ

14. GÜLÜZAR TUNA

15. ÖZGÜR ÇINAR

16. GÜLÜZAR ALTUN PEREZ

17. GÜLÜZAR MAYDA

18. İBRAHİM SOYTÜRK

BAYRAM BEKAR KİMDİR?

Bayram BEKAR 1966‘da Akçaabat Düzköy’de doğdu.1976 yılından günümüze kadar Pendik’te yaşamını sürdürmektedir. Eğitimini ilk-orta ve lise eğitimini İstanbul Pendik’te tamamlamıştır.

Okan üniversitesi İnşaat Teknolojileri bölümünden mezundur.

Uluslararası Travnik Üniversitesi Politeknik Bilim Fakültesi

Mimarlık ve Kentleşme Bölümünden mezundur.

Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesin den mezundur.

Bayram BEKAR 1988’den günümüze kadar hizmet vermekte olan Mimarlık-Mühendislik ve İnşaat-Emlak sektöründe faaliyet gösteren Beyaz Mimarlık Limited Şirketinin sahibidir.

Beyaz Mimarlık, İnşaat firmalarına teknik danışmanlık, proje tasarım ve ruhsatlandırma çalışmalarının yanında müteahhitlik hizmetleri vermektedir.

Bayram Bekar Demokratik Kitle Örgütlerinde kurucu, yönetici ve gönüllü olarak sosyal sorumluluklar üstlenmiştir. Pendik spor üyeliği, Pendik Kültür Sanat Derneğinde yönetim kurulu üyeliği, Türk Kızılay’ı Esenyalı Şubesi üyeliği, Pendik Halkevi Kurucu üyeliği ve 2 dönem yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürütmüş ,Kartal Halkevi, Dolayoba Düzköylüler Derneği , Pendik Trabzonlular Derneği , Kartal Karadenizliler Derneği ve Kazım Koyuncu Kültür Sanat Vakfı’na üyelikleri bulunmaktadır. Ayrıca Okan Üniversitesi Yerel Yönetimler Danışma Kurulu üyesidir.

1988 / 1994 SHP ve1994 yılından günümüze Cumhuriyet Halk Partisi üyesidir.

Pendik CHP’ de 1. Dönem ilçe başkan yardımcılığı , 1 dönem eğitim sekreterliği olmak üzere 2 ayrı dönemde yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürütmüştür.

2009-2014 yıllar arası yerel seçimlerinde Pendik’ten İl Genel Meclisi üyeliği görevlerini yürütmüştür.

Ayrıca İstanbul CHP 34. İl Kongresinde yönetim kuruluna seçilmiş ve 12 Temmuz tarihine kadar CHP İl Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür.