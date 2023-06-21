Ünlü yayıncı Ahmet Sonuç Twitter hesabından CHP'nin seçim bütçesini hortumladığını iddia etti!

Twitch platformunda aktif olarak yayın yapan ve geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Ahmet Sonuç, bilinen ismiyle Jahrein, seçim öncesinde ve sonrasında yaptığı eleştirilerle dikkatleri üzerine çekti.

Jahrein, CHP'nin seçim bütçesini yönetimi hakkında eleştirel görüşlerini dile getirerek"Bu seçim tarihin en iyi vurgunlarından biri oldu. CHP’nin hazineden aldığı destek 1.5 milyar ₺ ve kendi cebinden harcadığı iddia edilen 800 milyon civarı." sözleri ile başlayan bir sosyal medya paylaşımına yer verdi.

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Seçim bütçesini yakınlarına peşkeş çektiler

Ahmet Sonuç CHP'nin seçim kampanyaları için devlet tarafından verilen destek parasının sosyal medya trollerine, kampanya yönetimine peşkeş çekildiğini söyledi. Sözlerine paylaşımına şu şekilde devam etti:

"Bu seçim tarihin en iyi vurgunlarından biri oldu. CHP’nin hazineden aldığı destek 1.5 milyar ₺ ve kendi cebinden harcadığı iddia edilen 800 milyon civarı. Bu parayı sosyal medya trollerine, iletişimciye, danışmana, kampanya yönetimlerine bir güzel peşkeş çektiler. Araları da en çok anket şirketleriyle iyiydi. Eskiden AKP’ye yakınlığıyla tanınan bazı anketör simalar da KK diyordu." Haberin Devamı

"Cumhuriyetçi bir vatandaş olarak utanç ve öfkeyle izliyorum"

Jahrein CHP'nin seçim sonrasına dair hiçbir planları olmadığını,tamamen hazırlıksız olduklarını eleştirerek "Cumhuriyet tarihinin en gebeş chp yönetimi" açıklamasını yaptı.

"Öyle suni bir gerçeklik yaratıldı ki o parayla, özellikle sosyal medyada, bu adamların seçim gecesi yenilgiyle ilgili bir planı bile yoktu. Oysa ki öve öve bitiremedikleri kurumsallıktaki bir partini a b c d planları olmalıydı. Konuşma metni önünde hazır, anında okunmalıydı. Sadece para da değil, akp artıkları tarafından milletvekili olarak da dolandırıldılar. Cumhuriyet tarihinin en gebeş chp yönetimini, laik, cumhuriyetçi bir vatandaş olarak utanç ve öfkeyle izliyorum."

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