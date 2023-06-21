En düşük memur maaşı açıklandı! Bakan Işıkhan tarih verdi!

Asgari ücrete yapılan ara zammın ardından gözler memur ve emeklilere yönelik düzenlemeye çevrildi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde düzenlemeyle ilgili soruyu yanıtladı.



Bakan Işıkhan, "Hazine ve Maliye Bakanlığımızla işbirliği halinde çalışıyoruz. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz, bürokratlarımız çalışıyor. Hedefimiz torba yasada tüm paydaşları memnun edecek bir sonuca ulaşmak.” dedi.

"Memur ve memur emeklileri temmuzda sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkına hak kazanıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor. Ancak zam oranı verilecek refah payıyla yükselebilir."

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Memur ve emeklilerin zam oranı 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon rakamlarının ardından netleşecek.

Asgari ücret yılın ikinci yarısı için yüzde 34 artışla 11 bin 402 liraya yükseltildi.

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