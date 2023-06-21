Alman Bild yapay zekaya geçiyor! Yüzlerce insan işsiz kalacak!

Axel Springer SE, Avrupa'nın en büyük medya yayıncısı ve gazetenin sahibi olarak, çalışanlarıyla dijital dünyada yapay zeka ve otomatik süreçlerle gerçekleştirilen görevler nedeniyle yollarını ayıracağını belirttiği bir e-posta gönderdi.

Rakip Frankfurter Allgemeine gazetesinin (FAZ) aldığı bilgiye göre, editörler, matbaa personeli, alt editörler, düzeltmenler ve fotoğraf editörleri gibi rollerin artık var olmayacağı ifade edildi.

Bu mesaj, Şubat ayında Genel Müdür Mathias Döpfner tarafından Bild gazetesinin "tamamen dijital bir medya şirketi" olacağı açıklamasının ardından geldi.

Haberin Devamı

Döpfner, ChatGPT gibi yapay zeka araçlarının bağımsız gazeteciliği iyileştirebileceğini veya yerine geçebileceğini belirtti.

Alman Gazeteciler Derneği (DJV), Springer'in bu planlarını eleştirdi.

Bu hareketin sadece çalışanlara karşı antisosyal değil, aynı zamanda ekonomik olarak da son derece aptalca olduğu ifade edildi.

Axel Springer, yapay zekaya ilgi duyan ilk haber yayıncısı değil.

BuzzFeed, bu yıl içeriği "geliştirmek" için yapay zekayı kullanma niyetini açıklarken, İngiltere'deki Daily Mirror ve Daily Express gazeteleri de yapay zeka kullanımını araştırıyor.

Haberin Devamı

Piyasaların gözü yarın açıklanacak 'faiz' kararına çevrildi! Hafize Gaye Erkan'ın ilk toplantısı olacak!

Taksim’de korkunç olay: Otelin demir korkuluklarına bağladığı iple intihar etti

12 yaşında çocuk direksiyonun başına geçti! 5 kişiyi hastanelik etti!

Bireysel satışlar mercek altında! 6 ay 6 bin kilometre kısıtlamasıyla ilgili yeni karar!

Kemal Kılıçdaroğlu "terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" gibi suçlardan ifade verecek!

Fırsatçılar, asgari ücret zammına göz dikti! 'Suç duyurusunda bulunun'

Titanik’in enkazına turist taşıyan denizaltı kayboldu

Bolu’da tavuk döner dükkanında yemek yiyen 21 kişi zehirlendi