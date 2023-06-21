Alman Bild yapay zekaya geçiyor! Yüzlerce insan işsiz kalacak!

Almanya'nın en çok satan gazetesi Bild tabloid gazetesi, çeşitli editoryal işleri yapay zeka ile değiştirerek tamamen dijital bir medya şirketi olma kararı aldı. Bu karar, 100 milyon euroluk bir maliyet düşürme programının bir parçası olarak uygulanacak ve yüzlerce çalışanın işten çıkarılmasına yol açması bekleniyor.

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Alman Bild yapay zekaya geçiyor! Yüzlerce insan işsiz kalacak!

Axel Springer SE, Avrupa'nın en büyük medya yayıncısı ve gazetenin sahibi olarak, çalışanlarıyla dijital dünyada yapay zeka ve otomatik süreçlerle gerçekleştirilen görevler nedeniyle yollarını ayıracağını belirttiği bir e-posta gönderdi.

Rakip Frankfurter Allgemeine gazetesinin (FAZ) aldığı bilgiye göre, editörler, matbaa personeli, alt editörler, düzeltmenler ve fotoğraf editörleri gibi rollerin artık var olmayacağı ifade edildi.

Bu mesaj, Şubat ayında Genel Müdür Mathias Döpfner tarafından Bild gazetesinin "tamamen dijital bir medya şirketi" olacağı açıklamasının ardından geldi.

Döpfner, ChatGPT gibi yapay zeka araçlarının bağımsız gazeteciliği iyileştirebileceğini veya yerine geçebileceğini belirtti.

Alman Gazeteciler Derneği (DJV), Springer'in bu planlarını eleştirdi.

Bu hareketin sadece çalışanlara karşı antisosyal değil, aynı zamanda ekonomik olarak da son derece aptalca olduğu ifade edildi.

Axel Springer, yapay zekaya ilgi duyan ilk haber yayıncısı değil.

BuzzFeed, bu yıl içeriği "geliştirmek" için yapay zekayı kullanma niyetini açıklarken, İngiltere'deki Daily Mirror ve Daily Express gazeteleri de yapay zeka kullanımını araştırıyor.

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